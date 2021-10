Kakva je razlika između 'premium' i 'običnog' goriva?

Nakon što je Vlada svojom uredbom na 30 dana ograničila cijene benzina i dizela na 11,10 odnosno 11 kuna po litri, pa je posljedica to da je sada jednaka cijena svih vrsta benzina i dizela, kako onih “običnih” tako i takozvanih “premium” goriva, brzo su odgovorili trgovci naftnim derivatima. Prvo je Ina objavila da će svoja premium goriva prodavati samo do isteka zaliha, a isto je najavio i Tifon. Trenutačno, dok na zalihi još ima premium goriva, na dobitku su građani jer za istu cijenu mogu birati kvalitetniji benzin i dizel, no kada tih premium goriva nestane, na neko vrijeme, kako se čini, neće biti kvalitetnijih goriva u ponudi.