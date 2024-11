Zelena akcija poziva na hibridnu konferenciju 'Let’s choose reuse'

Povodom Europskog tjedna smanjenja otpada, Zelena akcija poziva na međunarodnu hibridnu konferenciju pod nazivom "Let’s choose reuse", koja će se održati u srijedu od 9 do 20 sati u prostorima organizacije (Frankopanska 1) i online. Konferencija će označiti završetak izgradnje kapaciteta za bavljenje ponovnom uporabom u okviru Erasmus+ projekta "Towards communities of reuse practice".

Konferencija je usmjerena na ponovnu uporabu i pružanje inspiracije organizacijama koje žele postati centar za praktične radionice i događanja za zajednicu. Sudionici će imati priliku saznati kako krenuti u tom smjeru, što je potrebno za uspješan početak i upoznati primjere dobre prakse. Bit će to prilika za učenje iz iskustava organizacija poput Zelene akcije, Volonterskog centra Vojvodine i Ecoreca iz Grčke, koje su zajednički radile na približavanju teme ponovne uporabe građanima, osobito onima s manje mogućnosti.

Konferencija će se sastojati od dva dijela. Prvi dio bit će online i uživo, odnosno u hibridnom izdanju, od 10 do 13 sati. Održat će se u dvorani Zelene akcije i preko platforme Zoom, za koju su potrebne registracije. Radni jezik cijelog jutarnjeg programa će biti engleski. Dodatno, online dio na Zoomu će se održati na engleskom, uz dostupan simultani prijevod na grčki i hrvatski / srpski jezik. Za one koji fizički dođu u Zelenu akciju, u sklopu programa će biti organizirana pauza za kavu i za ručak. Poslijepodnevni program, koji će se održati na hrvatskom jeziku, uključivat će predavanje o brzoj modi, a nakon toga će biti prikazani primjeri dobre prakse u dvorištu Zelene akcije, temeljeni na iskustvima i aktivnostima realiziranim u posljednje dvije godine kroz projekt.

Ključne točke programa: