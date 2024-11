Zimska služba Zagrebačke županije spremna za nadolazeću zimu: 'Kakvi god uvjeti bili, ceste će biti prohodne i sigurne'

Zimska služba Zagrebačke županije, kako su istaknuli, spremna je za provođenje programa radova održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije u zimskom razdoblju 2024./2025. za što je osigurano 2,6 milijuna eura. Županijska uprava za ceste (ŽUC) organizira provođenje zimske službe na 1.265 km županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije raspoređenih u III. i IV. razinu prednosti u razdoblju od 15. studenoga do 15. travnja 2025. Ravnatelj ŽUC-a Tomislav Landeka istaknuo je kako je zimska služba spremna i uputio poseban apel vozačima. – Zimski uvjeti mogu biti zahtjevni i stoga je suradnja između vozača i zimske službe ključna. Naše službe su spremne, resursi osigurani, a timovi obučeni. Sada je na svima nama da doprinesemo sigurnosti na cestama – kazao je.

Na području Zagrebačke županije nalazi se i 460 km državnih cesta (I. i II. razina prednosti) za koje su nadležne Hrvatske ceste. Radove zimskog održavanja za državne, županijske i lokalne ceste izvode Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o. i to putem to stožera zimske službe, te kroz pet radnih jedinica, od kojih su dvije u Zagrebu, te po jedna u Vrbovcu, Jastrebarskom i Kutini, odnosno sedam mjesta pripravnosti, a to su Okuje, Goričica, Vrbovec, Zaprešić, Samobor, Jastrebarsko i Ivanić-Grad.

– Kroz ovih sedam mjesta pripravnosti za potrebe zimske službe raspolažemo s ukupno 58 u potpunosti opremljenih vozila, a za državne, županijske i lokalne ceste osigurano je ukupno 10.000 tona soli i 6.500 kubika sipine – rekao je direktor Županijskih cesta Tomislav Bačanek, dodavši da su sva vozila i sva mjesta pripravnosti komunikacijski umrežena. Također, na prometnicama diljem Zagrebačke županije u tijeku je postavljanje 1000 dodatnih prometnih znakova koji upozoravaju na poledicu, oko 300 komada dopunskih ploča opasnosti te više od 2000 rubnih štapova.

– Kakve će biti vremenska prilike ove zime, hoće li biti snijega i poledica teško je predvidjeti, no kakve god one bile, žitelji Zagrebačke županije mogu računati na to da će ceste bit sigurne i prohodne – rekao je pročelnik Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu Ivica Horvatinović, istaknuvši kontinuirano ulaganje u prometnu infrastrukturu na području županije. – Nakon iznimno velikog ulaganja u sanaciju prometne infrastrukture oštećene potresima, podsjećam, riječ je o 92 milijuna eura iz Fonda solidarnosti, sada se nastavlja daljnja obnova i održavanje vlastitim sredstvima ŽUC-a te kreditnim zaduženjem – dodao je Horvatinović.

Inače, ceste III. razine prednosti su uglavnom županijske ceste te lokalne ceste većeg prometno-ekonomskog značaja s autobusnim linijama, prilazi željezničkim postajama i važnijim industrijskim i turističkim centrima na kojima se prohodnost osigurava od 5:00 do 20:00 sati, s mogućnošću zastoja do 2 sata između 20:00 i 5:00 sati kod prosječnog sniježenja, te osiguranje jednog prometnog traka s mogućnošću zastoja od 2 sata između 20:00 i 5:00 sati kod iznadprosječnog sniježenja. Ceste IV. razine prednosti su neke županijske ceste manjeg prometno-ekonomskog značenja kao i sve lokalne ceste koje nisu u III. razini prednosti, a njihova se prohodnost mora osigurati od 7:00 do 20:00 sati te su kod prosječnog sniježenja mogući kraći zastoji, a kod iznadprosječnog sniježenja mogući su zastoji do jednog radnog dana.