Zastoj tramvaja kod Zapadnog i Glavnog kolodvora u Zagrebu

Kišno jutro i prometni zastoj koji se dogodio kod Zapadnog i Glavnog kolodvora zasigurno nije pridonio dobroj volji Zagrepčana koji su zbog toga bili prisiljeni snalaziti se. Zagrebački električni tramvaj (ZET) izvijestio je oko 8:30 da je došlo do zastoja tramvajskog prometa u oba smjera na raskrižju Jagićeve i Talovčeve ulice (kod Zapadnog kolodvora) zbog oštećenja naponske mreže, a malo kasnije oko 9:25 izvijestii su kako je došlo do zastoja i kod Glavnog kolodvora, no ovaj puta zbog kvara tramvaja.

"Zastoj tramvajskog prometa u oba smjera na raskrižju Jagićeve i Hanuševe ulice zbog oštećenja naponske mreže. Linija 1 prometuje do Črnomerca, a linija 2 preko Trga bana Josipa Jelačića i Zrinjevca na svoju redovnu trasu", objavili su. Radio Sljeme javlja kako je do zastoja tramvajskog prometa došlo jer je otpao sustav za napajanje.

"Zastoj tramvajskog prometa na Glavnom kolodvoru u smjeru Borongaja zbog kvara tramvaja. Linije 2, 6 i 13 prometuju Jurišićevom i Ulicom kneza Mislava na svoje redovne trase. Linije 4 i 9 prometuju preko Trga bana Josipa Jelačića na svoje uobičajene trase", javlja ZET.

