Zagrebačke programerke pobijedile dječake na državnom natjecanju

Postoji stereotip da su u prirodnim znanostima, poput informatike, matematike i fizike, dečki jednostavno više "navudreni" od djevojaka. A da to nije istina, jedan od nebrojenih primjera je i onaj nedavno održavnog državnog natjecanja u programiranju. U njemu su, naime, naprosto "razvalile" upravo - programerke. Sudjelovalo je desetak učenica, a one koje su članice Zagrebačkog računalnog saveza, napravile su nekoliko sjajnih rezultata.

Lara Semeš, učenica drugog razreda 15. gimnazije peti je puta bila uzastopno najbolja programerka u državi, a njene "nasljednice" Maša Dobrić (8.r) i Rebeka Čačić (6.r) pobijedile u svojim uzrastima, Maša u C++ a Rebeka u Logu. Leona Granoša osvojilia je drugo mjesto u Logu i deveto mjesto u C++, Mare Zrno Agoli bila je četvrta u C++, Rebeka je bila deseta u C++, kao i Zoe Posokhova među sedmim razredima i Lana Šćukanec među osmim razredima. Odlična Lana Škarica nije imala svoj dan, no osvojila je 6. mjesto u C++ i sedmo u Logu.

Foto: Zagrebački računalni savez

– Baš volimo kada učenice namlate učenike u programiranju – rekli su u ZRS-u, a podsjetili su da su djevojke pobjeđivale dječake i u neka davnija vremena. Sve je počelo s Glorijom Volarević i Anteom Hadviger na državnom natjecanju 2006. godine u Crikvenici. Glorija je tada išla u peti razred, a programirati je počela u četvrtom razredu u radionici "Programerska vijuga" za učenike razredne nastave te sudjelovala u prvom zimskom kampu u siječnju 2005. godine posvećenom junaku domovinskog rata, pilotu Rudolfu Perešinu, u njegovoj Gornjoj Stubici.

- Leona Granoša je uza sve talente i jedna iznimno sposobna mlada rukometašica sa sjajnom motorikom i visinom. Svakodnevno je okupirane treninzima i čestim vikend putovanjima na utakmice, pa se ne može posvetiti programiranju koliko bi željela, stoga je njeno drugo mjesto vrijedno kao pobjeda, rekao je Zdravko Škokić, tajnik Saveza. U Savezu ponosno ističu kako već dolaze nove generacija programerki koje pohađaju radionice „Programerska vijuga“ za učenike razredne nastave.