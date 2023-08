Turistička ponuda metropole predstavljena na 35. Virtuoso Travel Weeku

Turistička zajednica grada Zagreba (TZGZ) sudjeluje je na još jednom Virtuoso Travel Weeku koji se održava od 12. do 18. kolovoza u Las Vegasu. Riječ je o najvažnijem globalnom događaju u industriji putovanja koje se održava po 35. put, a ove godine sudjeluje više od 5.000 vrhunskih turističkih tvrtki i najutjecajnijih turističkih agencija te savjetnika u industriji iz 105 zemalja, uživo i virtualno.

– Tržište SAD-a naše je najvažnije daleko tržište na kojem sustavno provodimo promociju Zagreba zadnjih nekoliko godina. Interes za Zagreb je izuzetan, a to potvrđuju i rezultati dosadašnjeg dijela godine prema kojima su gosti iz SAD-a prvi po ostvarenim noćenjima, među stranim gostima. Naime, s više od 110.000 noćenja Amerikanci su ostvarili porast od 27 posto u odnosu na 2022. godinu, što je i najveći postotni porast u usporedbi s našim drugim emitivnim tržištima. Potencijali daljnjeg rasta su vrlo veliki, a uspjeh dosadašnjih napora i dugogodišnje suradnje TZGZ-a s Virtuosom pokazuju impresivni rezultati – povećanje prometa mreže Virtuoso sa 938.300,00 US$ u 2019. godini na 1,2 milijuna US$ u ovoj godini s tržišta Sjeverne Amerike i Australije. Prognoze za 2024. su vrlo optimistične te uključuju i rast s tržišta Latinske Amerike i Azije koje sve više pokazuje interes za hrvatskom prijestolnicom i okruženjem – istaknula je direktorica gradske Turističke zajednice, Martina Bienenfeld koja je u Las Vegasu održala niz sastanaka predstavljajući turističku ponudu metropole.

Prilikom otvaranja, uvodnom govoru predsjednika i izvršnog direktora Virtuosa, Matthewu Upchurchu, pridružio se i izvršni potpredsjednik Virtuosa, David Kolner koji je prezentirao rezultate prodaje Virtuosa koja je za period od siječnja do lipnja, premašila prodaju za 37 posto u odnosu na isti period 2022. godine, a u donosu na 2019. za čak 56 posto. Istaknuo je i sjajne rezultate bukinga za 2024. i 2025. koji je već porastao za više od 107 posto u odnosu na 2019. godinu.

Svake godine Virtuoso unapređuje načine za povezivanje sudionika u mreži i povećanje učinkovitosti sedmodnevnog okupljanja. Tako su ostali važniji događaji tjedna uključivali ručak „Under One Sky“ s prezentacijom rezultata „Virtuoso Impact Report, Sustainable Travel-2023“, zatim cjelodnevne sesije Globetrottinga, kao i Partner Lounge za sastanke te Cafe Cruise.

Virtuoso Travel Week je kroz tjedan dana profesionalnog razvoja, upoznavanja s najnovijim trendovima luksuznih putovanja, brojne sastanke s partnerima i poticanje prodaje destinacije ispunio očekivanja te omogućio promociju Zagreba i Hrvatske globalno.