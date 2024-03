Zagreb dobiva jedinstveno mjesto za druženje: 'Ispijanje kave, unikatni predmeti i dobra playlista'

Tvornica kulture ovog proljeća predstavlja novi program nedjeljom – Tvornica Platz! Šubićeva će od ovog travnja postati jedinstveno mjesto druženja, ispijanja kave i potrage za unikatnim predmetima uz playlistu najboljih hitova Radio Tvornice. Tvornica Platz otvorit će svoja vrata u nedjelju, 7. travnja 2024. godine od 10 do 20 sati.

Po uzoru na nekadašnji Polet Platz, Tvornica kulture pokreće vlastiti projekt kako bi obogatila zagrebačku ponudu sadržaja nedjeljom. Proljetni ritual odlaska na buvljake, sajmove, brunch i ispijanja ukusne kave te druženja uz glazbu dobiva novu kulisu. Tvornica Platz nudi prostor za prodaju, trampu i cjenkanje uz najbolje glazbene hitove.

Od jedinstvenih vinila do vintage komada odjeće i ostalih unikatnih predmeta, sve će se moći pronaći na buvljaku u omiljenom koncertnom prostoru, a Šubićeva će postati novi nedjeljni the place to be svih Zagrepčana i posjetitelja grada.

Ovog proljeća Zagreb će oživjeti i nedjeljom. Radno vrijeme buvljaka u organizaciji Tvornice kulture bit će od 10 do 20 sati. Tvornica Platz postaje novo jedinstveno mjesto za publiku, kupce i prodavače, ljubitelje vinila i starinske robe te druženje i opuštanje uz glazbu Radio Tvornice. Upad na Tvornica Platz bit će slobodan. Prodavači se za rezervaciju prostora mogu javiti na info@tvornicakulture.com.