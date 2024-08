Za vikend svratite do Etnografskog muzeja i besplatno razgledajte izložbe

Bijeg od užarenog zagrebačkog asfalta u subotu i nedjelju, među ostalim, možete potražiti i u Etnografskom muzeju koji, sa željom da posjetiteljima olakša vruće ljetne dane, ponovno nudi besplatno razgledavanje izložbi. Obići se može postav "Intimni prostori svakodnevice" autorice Zvjezdane Antoš, u sklopu kojega su prvi put javno izloženi predmeti iz zbirke namještaja koji uglavnom potječu iz 19. i 20. stoljeća.

Spavaća soba iz kuće u Vrbovskom koju čine drveni krevet s čipkanom posteljinom, noćni ormarić s ogledalcem te vitrina koju krasi složeno vezeno ruho, škrinje u kakvima se nekad čuvalo blago, starinske peći na drva te kredenci i ormari samo su dio onoga što, sve do 25. svibnja 2025., možete razgledati na prvom katu muzeja. Zbog velikog interesa javnosti, navode iz muzeja, do nedjelje je produženo i trajanje izložbe studentica i studenata "Novi prostori intime", nastale kao rezultat radionice "Intimni prostori svakodnevice" koja se ondje održavala od lanjskog listopada do ožujka ove godine. Projektni zadatak bio je istražiti, analizirati i kreativno (re)interpretirati intimne prostore svakodnevice, propitati njihove uloge u svakodnevnom životu pojedinaca i zajednice danas, uzevši u obzir i prisutnost digitalne tehnologije te njezin utjecaj na promjenu poimanja intimnog prostora te proširenje definicije intime.

Uz stalni postav narodnih nošnji iz gotovo svih dijelova Hrvatske, obići se može i izložba slikarice Tisje Kljaković Braić "Oni" u sklopu koje ona predstavlja svoje prepoznatljive duhovite karikature bračnoga para kojima bilježi svakodnevicu ilustriranu s puno humora, karakterističnoga za dalmatinski mentalitet. Suvremeni život i običaje, susret tradicionalnog i suvremenog u svagdanu i blagdanu stanovnika mjesta Županjske i Bosanske Posavine tematizira, pak, izložba fotografija Marijana Jovića koja se također može razgledati u muzeju.

– Obavljajući svoj redovni posao, autor vješto opaža "male ljude sporednih uloga" i svojim fotoaparatom u hodu bilježi trenutke njihove radosti, znatiželje, sjete, skrušenosti, brige, nade... – stoji u opisu.