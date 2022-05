Vode vas u šetnju kroz povijest i važnost Zagrebačkog Velesajma

Zagrebački gradonačelnik Većeslav Holjevac 1955. je godine preselio Velesajam preko Save u Novi Zagreb, a od tada je to mjesto održavanja međunarodnih manifestacija. Njegovi su paviljoni ujedno izvrstan primjer moderne arhitekture, a o povijesti i važnosti kompleksa za metropolu podrobnije se može čuti u subotu od 17 do 19 sati u šetnji pod nazivom "Upoznajmo (bolje) Zagrebački velesajam!".

Vodit će je urbana antropologinja Sonja Leboš, a početna točka je glavni, odnosno južni ulaz na Velesajam. Dio je to projekta Udruge za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja, a ona osim šetnje ovoga i sljedećega mjeseca organizira i besplatne radionice čije će polazište biti tema Velesajma. Prva je na rasporedu od 23. do 26 svibnja, a na njoj će multimedijalni umjetnik Ivan Marušić Klif polaznike u četiri bloka po dva sata podučavati osnovama videomappinga i videoperformansa (VJ-ing). Sljedeća se radionica održava od 8. do 11. lipnja, na temu slikanja zvukom, odnosno sound paintinga, a vodit će je skladatelj i glazbenik Mak Murtić.