Vikend finale Arterije danas u Dokukinu KIC

Uz premijere nagrađivanih filmskih posveta, njemačko-švicarskom književniku i nobelovcu Hermannu Hesseu, prvoj redateljici na svijetu i pionirki filmske industrije, donedavno zaboravljenoj Alice Guy-Blaché, kontroverznom fotografu Helmutu Newtonu, te gnjevnoj kraljici no-waveai njujorškoj underground poetesi Lydiji Lunch, danas u Dokukinu KIC završava još jedno izdanje Arterije - programa s presjekom aktualnih dokumentaraca o slavnim umjetničkim osobnostima.

Foto: Dokukino KIC



U nagrađivanom filmskom eseju HERMANN HESSE: PLAMTEĆE LJETO redatelj Heinz Bütler obrađuje možda najplodniji period piščeva života. Zvijezda Tonija Erdmanna, glumac Peter Simonischek čita odlomke iz novele oživljavajući pjesnika i njegov alter ego a tu su i britke opservacije književnih erudita poput njemačke spisateljice Sibylle Lewitscharoff. Hermann Hesse autor je slavnog psihoanalitičkog dnevnika Stepski vuk i utopističkog romana Igra staklenim perlama koji mu je donio Nobelovu nagradu za književnost 1946. godine.



Nakon projekcije slijedi razgovor s piscem i prevoditeljem Borisom Perićem koji će voditi asistentica na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu Aida Alagić Bandov.

Jedan od velikih majstora fotografije, Helmut Newton, proslavio se istražujući žensko tijelo, a kultni ga je status pratio i dugo nakon tragične smrti. Njegov jedinstven i dojmljiv prikaz žena uvijek je budio pitanje: je li osnaživao svoje subjekte ili ih tretirao kao seksualne objekte? U filmu HELMUT NEWTON: PERVERZIJA I LJEPOTA kroz niz iskrenih razgovora s Grace Jones, Charlotte Rampling, Isabellom Rossellini, Annom Wintour, Claudijom Schiffer, Marianne Faithfull i drugima, ovaj dokumentarac govori o njegovoj ostavštini i pokušava odgovoriti na pitanja o temama koje se provlače kroz srž njegova životnog djela – stvaranje provokativnih i subverzivnih slika žena. Film će predstaviti modni kritičar Nenad Korkut.



BUDITE PRIRODNI: NEISPRIČANA PRIČA O ALICE GUY-BLACHÉ donosi priču o najslavnijoj ženi za koju niste nikad čuli, prvoj redateljici na svijetu i jednoj od prvih autorica nijemog filma. Film prati uspon Alice Guy-Blaché od tajnice u Gaumontovu studiju, preko funkcije voditeljice produkcije te slavne 20-godišnje karijere u Francuskoj i SAD-u. U Americi je osnovala svoju produkcijsku kuću i njeno ime kao scenaristice, redateljice i/ili producentice nalazi se na oko 1.000 filmova. U jednom trenutku njena karijera tone u zaborav – sve do pojave ovog filma. Film pokušava i odgovoriti na pitanje kako je moguće da je pionirka koja je toliko doprinijela rađanju filma ostala potpuno nepoznata, a kroz naraciju nas vodi oskarovka Jodie Foster. Film će predstaviti povjesničar filma Daniel Rafaelić.

Lydia Lunch, ikona njujorške underground scene kasnih 1970-ih i jedna od osnivačica No Wavea, svoje dugogodišnje djelovanje u muzici i spoken word performansu posvetila je iskonskom pravu svake žene da kaže „jebi se“ glasno kao svaki muškarac. Dokumentarac Beth B LYDIA LUNCH: RAT NIKAD NIJE GOTOV slavi njezino konfrontacijsko, gnjevno i užareno umjetničko djelovanje kroz razne inkarnacije – od kultnog benda Teenage Jesus & the Jerks, preko suradnje na filmovima Richarda Kerna do nedavne turneje s njenim novim bendom Retrovirus. Nakon projekcije održat će se razgovor u kojem sudjeluju kulturna antropologinja Sonja Leboš te filmski kritičar i redatelj Viktor Zahtila. Selektorica programa je Dina Pokrajac, filmska kritičarka i voditeljica Dokukina KIC.