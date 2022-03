Znate li na kojem otoku se slavi Gospa snježna? Pogledajte avanturu dvanaest prijateljica koje sanjaju more

Funne: Djevojke koje sanjaju more, talijanski dokumentarni film u hrvatskoj koprodukciji, lagana je i zabavna priča s izvrsnim, karizmatičnim protagonisticama koje dokazuju da za ostvarenje snova nikada nije kasno. A upravo takvih priča nam nedostaje u ovim tmurnim, neizvjesnim vremenima. U našoj Premium rubrici večeras pogledajte avanturu dvanaest sjedokosih prijateljica koje žele ostvariti životni san i po prvi puta vidjeti more.



U općini mirnog talijanskog gradića Daonea u brdima Južnog Tirola okuplja se Društvo starijih – Circolo koje predvodi neumorna 71-godišnja Erminia. Uz podršku svojih dviju prijateljica, Jolande i Armide, Erminia članicama predlaže da za jubilarnu dvadesetu godišnjicu Društva sve zajedno otputuju na more. Ovo naizgled obično ljetovanje, daleko je od toga. Naime, većina Funni (stari talijanski naziv za djevojke) nikada nije vidjela beskrajno plavetnilo. Pokoja ga se bakica jedva sjeća iz svoje mladosti, ali njih čak osam - more su do sada samo sanjale.