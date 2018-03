Raspored za odvojeni otpad

Činjenicom da srijedu navečer moraju provesti na Velesajmu svi nisu bili posve oduševljeni, ali nakon što je Milan Bandić u jutarnjem programu Radio Sljemena nonšalantno objavio da “može raspisati izbore za mjesnu samoupravu, ne pojave li se predsjednici četvrti i mjesnih odbora na sastanku o otpadu”, tristotinjak je vijećnika ispunilo svadbenu dvoranu Gastro Globusa.

Kao na piru, međutim, plesalo se nije, ali Grad je, osim zakuske, za samoupravu pripremio odgovore na pitanja o otpadu koja zanimaju Zagrepčane, a dosad konkretne informacije o njima nisu mogli pronaći.

Usavršenje za pet godina

– Tko će raditi plan postavljanja zelenih otoka? Odnosno, kažete da se planira postavljanje tisuću novih kanti na javne površine, a kod nas mjesta za njih nema. Eventualno ako se zauzmu parkirna mjesta. U svakom slučaju, smatramo da bi njihov raspored trebali određivati urbanisti – svoj zahtjev objasnili su predstavnici Gradske četvrti Maksimir, a na njega dobili odgovor od samog gradonačelnika Milana Bandića, koji je na sastanak s temom “Gospodarenje otpadom u gradu Zagrebu” kasnio otprilike sat vremena.

Najbitniji je plan

– U urbanoj zoni grada napravit će se upravo to što ste rekli. To jest, stručnjaci će biti zaduženi da osmisle na koji način najbolje uklopiti zelene otoke – rekao je Bandić, koji je od Mjesnog odbora Kraljevec s Gornjeg grada, točnije od njegove potpredsjednice Snježane Bujan, dobio poziv da ga obiđe “jer je pun smeća”. To je i obećao napraviti, usput se prisjetivši kako je on, 1974. godine kao student, stanovao baš u tom mjesnom odboru i tamo igrao nogomet. S jednom se stvari ipak igrati neće, rekao je, a to je upravo otpad, točnije njegovo odvojeno odlaganje koje će metropola, pojasnio je, usavršiti u potpunosti za pet godina.

– Znam da nije idealno jer će to biti u prvoj polovici mog sedmog mandata, ali bit ćemo i tad prvi u Hrvatskoj koji će uspjeti – najavio je Bandić, dok su njegovi suradnici iz Grada i Holdinga vijećnicima pobliže nastojali pojasniti što za Zagreb znači Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, što Odluka o odvojenom prikupljanju otpada te kako i pod kojim se uvjetima planiraju izgraditi Centar za gospodarenje otpadom u Resniku, kompostana u Brezovici i reciklažno dvorište za građevinski otpad u Podsusedu.

– Najvažnije je da sad donesemo Plan gospodarenja otpadom. Javna rasprava trajala je od 1. do 28. veljače te smo dobili 2199 primjedbi od građana i 38 od institucija. Moramo ih riješiti da bismo Plan mogli donijeti na sjednici Skupštine u travnju – rekla je pročelnica za gospodarstvo Mirka Jozić. Iz Čistoće pojasnili su da će novi način odvoza otpada koji podrazumijeva pražnjenje svake kante posebno krenuti od 1. svibnja, a na sljedećoj će Holdingovoj uplatnici Zagrepčani dobiti obavijest o tome kad je odvoz u njihovu kvartu. Za one koji još nemaju kante za sve vrste otpada, “vozni red” primjenjivat će se od trenutka kad zaprime spremnike.

