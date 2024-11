VIDEO Sučeljavanje kandidata za šefa SDP-a: SDP može pobijediti Tomaševića i Možemo

Zagrebački SDP sutra bi mogao dobiti novog predsjednika, više od dvije godine nakon što je iz stranke izbačen dotadašnji predsjednik ogranka Viktor Gotovac. Od tada do danas tu stranačku organizaciju vodi v. d. predsjednika Branko Kolarić, koji je, uz Igora Dragovana, Renata Peteka i Radu Nesvanulicu, jedan od kandidata za šefa stranke. Drugi krug izbora, bude li potreban, održat će se za tjedan dana, 16. studenoga. A u studiju Večernji TV-a predizborno sučeljavanje danas su imali Igor Dragovan, bivši dugogodišnji SDP-ov glavni tajnik iz vremena dok je stranku vodio Zoran Milanović, i Renato Petek, skupštinski zastupnik i žestoki kritičar zagrebačkoga gradonačelnika. Pozvan je bio i Branko Kolarić, ali je odbio sudjelovati.

Da je situacija u zagrebačkoj organizaciji rezultat niza problema koji su nastali u prošlim godinama, smatra Dragovan. – Zagrebačka organizacija trenutno nije najvažnija u SDP-u – rekao je, dodajući da je sposoban i stručan da je ponovno učini ključnom. Naveo je da je potrebno restrukturiranje stranke, što bi trebalo biti prioritet u idućih osam mjeseci. Istaknuo je kako je njegov cilj uključiti što veći broj članova u odlučivanje jer samo tako SDP može povratiti status najjače stranke u Zagrebu. Kao bivši glavni tajnik, sa 16 godina iskustva i vođenjem sustava s više od 40.000 članova, smatra da ima znanje i sposobnost da uspješno reorganizira stranku.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

I Petek je naglasio da je reorganizacija stranke ključna jer "bez jakog gradskog SDP-a, stranka na nacionalnoj razini ne može očekivati pobjedu na parlamentarnim i nacionalnim izborima", napomenuo je. Dodao je da je sa svojim timom napravio program vezan za obnovu organizacije stranke, kvalitetu komunikacije i uključivanje stručnjaka kako bi, rekao je, adekvatno pomogli Zoranu Milanoviću da pobijedi na predsjedničkim izborima, a potom se posvetili i lokalnim izborima koji će se održati iduće godine.

Kad je riječ o razlozima zbog kojih SDP više nije najjača stranka, Dragovan smatra da je to rezultat nerada unutar stranke. – Organizaciju treba voditi po vertikali, od vrha do dna – objasnio je, naglašavajući da ako ogranci ne funkcioniraju, neće ni cijela organizacija. Spomenuo je i važnost političke autonomije zagrebačkog SDP-a od stranačkog vrha, rekao je da su prošla uplitanja u gradske odluke, poput one o maksimalnoj poreznoj stopi, bila štetna za Zagrepčane. Također je spomenuo izbacivanje Viktora Gotovca i kašnjenje u raspisivanju izbora, što je, prema njegovu mišljenju, nanijelo dugoročnu štetu stranci.

Petek je, uz dugotrajne unutarnje sukobe, naveo i česte promjene u vodstvu, što je dovelo do gubitka utjecaja u odnosu na Možemo. Rekao je da je SDP 2017. godine podržao Tomislava Tomaševića i dao mu priliku da promijeni grad, što oni nisu opravdali. Naglasio je da SDP mora pronaći novog vođu koji će moći konkurirati Tomaševiću, a svoj osmogodišnji rad u Gradskoj skupštini smatra prednošću jer mu daje znanje i perspektivu potrebnu za povratak SDP-a na političku scenu Zagreba.

Pitanje suradnje s platformom Možemo nakon lokalnih izbora također je bilo na dnevnom redu. Petek je rekao da će SDP razmotriti mogućnosti suradnje s onim strankama koje su na centru i lijevo od njega, no prioritet će biti unaprijediti stranku. Dragovan je pak jasno rekao da SDP trenutno ne može surađivati s Možemo jer ih vidi kao političke protivnike. Iako je suradnja nužna, rekao je da će SDP prilikom sklapanja koalicije nakon izbora ponajprije gledati vlastite političke interese. Za Peteka je ključni trenutak u odnosima s Možemo bio pokušaj zajedničkog izlaska na parlamentarne izbore, koji su iz te platforme odbili. To je, rekao je, pokazalo da je Možemo prije svega orijentiran na zadržavanje vlasti u Zagrebu, a ne na smjenu HDZ-a na nacionalnoj razini.

Petek je odbacio tvrdnje da ga na Iblerovu trgu smatraju najmanje favoriziranim kandidatom, tvrdeći da ima intenzivnu suradnju s bivšim i sadašnjim članovima Predsjedništva. Istaknuo je kako nije opterećen prošlim sukobima i podjelama te vjeruje da njegova novost i svjež pristup mogu donijeti promjene.

Obojica kandidata složila su se da SDP mora imati jakog gradonačelničkog kandidata. Dok Dragovan ne bi imao ništa protiv Borisa Lalovca, Petek je diplomatski rekao da je spreman podržati boljeg kandidata, ako se pojavi, a svoju prednost u odnosu na Tomaševića vidi u većoj dostupnosti i kontaktu s građanima. Za kraj su se osvrnuli na očekivanja oko unutarstranačkih izbora. Dragovan je rekao da očekuje drugi krug, a Petek da vidi mogućnost da se sve riješi sutra.