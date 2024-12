Veliko slavlje na zagrebačkom aerodromu: Prvi put u povijesti stigla 4-milijunta putnica u godini

"Došla sam u zračnu luku, vidjela medijske ekipe i balone koji ispisuju broj 4 milijuna i sinu prokomentirala da su sigurno neki sretnici upravo postali jubilarni putnici, međutim postalo mi je sumjivo kad su mene umjesto na šalter 3, uputili na šalter 1" prepričala nam je Ana Vučić koja će u analima Međunarodne zračne luke Zagreb (MZLZ) ostati upisana kao prva četirimilijunta putnica u povijesti najvećeg hrvatskog aerodroma. Simbolično je, 5 do 12 jučer, prvoga dana prosinca sa sinom Gašparom došla na terminal kako bi nakon vikenda i posjeta Adventu u Zagrebu otputovala za Skopje gdje već deset godina radi pa joj česta putovanja zrakoplovom nisu strana.

"Pogotovo otkako je novi terminal baš uživam putovati jer osim na letu, ugodno mi je i prolaziti kroz aerodrom svaki puta putujem u ili iz Zagreba pa mi je stoga još više raduje ova nagrada" kazala nam je. Osim fotografija i priznanja za uspomenu, sretnoj puntici koja je danas krenula Croatia Airlinesom prema Sjevernoj Makedoniji, hrvatski nacionalni avioprijevoznik darovao je dvije povratne karte za europsku destinaciju po izboru.

Gospođa Ana nije puno dvojila, karte će iskoristiti kako bi si ispunila želju i posjetila Barcelonu. Vremena za slavlje nije bilo previše pa smo se sa sretnom putnicom i njezinom obitelji rastali već nakon nekoliko minuta jer stroga pravila u avijaciji nemaju popusta za nikoga pa ni za jubilarne putnike, stoga je Ana s obitelji požurila na let. Jedan je to od desetina letova koji su zagrebačkom aerodromu osigurali rekordnu godinu do čijeg se kraja očekuje 4.3 milijuna putnika. Osim što je najprometnija u zemlji, MZLZ je uz konstantan rast prometa od oko 15 posto na godišnjoj razini uspjela pobijediti sezonalnost pa je tako i van sezone, u studenom zabilježeno 296 tisuća putnika, a tijekom cijele godine ta se brojka na mjesečnoj razini kreće od 250 do 450 tisuća.

"Zahvaljujemo i našim partnerima iz Croatia Airlinesa što nam tijekom cijele godine omogućuju povezanost s brojnim domaćim i međunarodnim destinacijama. Podsjetit ću da smo od ove godine bogatiji i za tri nove sezonske linije prema Stockholmu, Tirani i Berlinu, što je također doprinijelo rastu" poručio je Nicolas Duthilleul, izvršni direktor i član uprave MZLZ. Marija Pavić, rukovoditeljica prodaje Croatia Airlinesa najavila je nastavak širenja mreže letova. "Podsjetit ću da smo započeli s obnovom flote, uskoro očekujemo dolazak drugog od 15 najnovijih zrakoplova Airbus A220, što će nam omogućiti uvođenje novih linija" zaključila je.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zagreb je kroz cijelu godinu izravno povezan s glavnim europskim čvorištima poput Londona, Pariza, Brisela, Amsterdama, Frankfurta, Münchena, Züricha, Copenhagena, Rima, Atene, Barcelone i Beča. Posebno je značajan rast prometa u proljetnim i jesenskim mjesecima. Primjerice u listopadu ove godine promet je dosegao čak 95% razine iz kolovoza, što svjedoči o sve većoj potražnji za putovanjima u manje atraktivnim mjesecima i potvrđuje Zagreb kao dinamično prometno čvorište tijekom cijele godine.

"Ovakvom ponudom destinacija zagrebačka zračna luka čini značajnu platformu za razvoj kontinentalnoga turizma igrajući važnu ulogu u dostupnosti bogate kulturne baštine, prirodnih ljepota i jedinstvenih doživljaja, koje kontinentalna Hrvatska nudi. Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. je u suradnji sa 20 zrakoplovnih prijevoznika u 2024. godini omogućila povezanost Zagreba s ukupno 66 odredišta, među kojima se posebno ističu i četiri interkontinentalne linije, što dodatno učvršćuje status Zagreba kao sve važnijeg prometnog čvorišta širega okruženja, osigravajući i značajan doprinos njegovom gospodarskom razvoju." ističu iz zračne luke.