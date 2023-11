Velesajam je ovog vikenda raj za ljubitelje pasa: Stiglo čak 5.000 ljepotica i ljepotana

Na Zagrebačkom velesajmu u tijeku je velika Međunarodna izložba pasa. U paviljonu 5 predstavlja se više stotina pasmina i oko pet tisuća pasa iz 31 zemlje svijeta. Svi oni bore se za titulu najljepšeg. U nastavku teksta i sami možete pogledati i procijeniti koji je po vašem izboru najslađi.

Vrhunac izložbe - izbor onih najljepših po raznim starosnim i pasminskim kategorijama posjetitelji mogu pratiti u danas od 16.30 sati. U nedjelju ocjenjivanje pasa započinje u 10 sati, a best in show program kreće od 15 sati. Ovaj vikend je rezerviran za velike međunarodne izložbe pasa, a cijena dnevne ulaznice iznosi 5 eura, dok djeca do 12 godina ne plaćaju ulazak.

VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Upravo ove izložbe bit će generalna proba Hrvatskom kinološkom savezu za organizaciju Svjetske izložbe pasa dogodine. Naime, Svjetska izložba će se održati u našem glavnom gradu od 24. do 28. travnja 2024. godine. Ovo će biti prvi put da se svjetska izložba održava ne samo u našoj zemlji nego i na području šire regije.

– Na Svjetskoj izložbi pasa iduće godine očekujemo preko 20.000 pasa i izlagača iz cijeloga svijeta i ova izložba koja se održava u našem Zagrebu bit će najveći i najznačajniji kinološki događaj u svijetu sljedeće godine. Napomenuli bismo izuzetno međunarodni karakter jer očekujemo da će na njoj sudjelovati izlagači iz preko 70 zemalja a od toga će preko 95 posto izlagača biti iz inozemstva – ističu sa Zagrebačkog velesajma.

POGLEDAJTE GALERIJU: