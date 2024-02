Otvoreno oporabilište građevinskog otpada u Resniku, Tomašević: 'Neće negativno utjecati na okoliš, reći ću zašto'

Gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet pustili su danas u 11 sati u Resniku u rad oporabilište građevinskog materijala nastalog pri obnovi zgrada oštećenih potresom. će u budućnosti stizati sav građevinski otpad koji nastaje prilikom obnove zgrada oštećenih u potresu u Zagrebu.

Stanovnici Resnika, ponajprije poljoprivrednici koji u ovom dijelu Zagreba proizvode velike količine povrća koje stiže na zagrebačke tržnice već dulje vrijeme su nezadovoljni tim potezom gradonačelnika te strahuju da će novo oporabilište građevinskog materijala u proizvesti puno sitnih čestica prašine koje će dospjeti na njihova polja i usjeve. Gradonačelnika je dočekala i nekolicina prosvjednika.

Hoće li to uistinu biti tako i kakvi su planovi s Resnikom u kojem Tomašević planira graditi i centar za gospodarenje otpadom koji će zamijeniti Jakuševec, gradonačelnik je sa zamjenicima odgovorio na redovnoj konferenciji koja je uslijedila nakon otvorenja novog pogona.

Gradonačelnik je sa zamjenicima stigao u Resnik, točnije na adresu Čulinečka 273 gdje će biti novi pogon za građevinski otpad. Riječ je uzeo direktor Čistoće Davor Vić koji je istaknuo da će se otpad koji se u Resniku obradi biti korišten i kao građevinski materijal odnosno da će se dio moći reciklirati. Dodao je da će biti tri toka dovoženja otpada.

– Obvezani smo ovakvo oporabilište napraviti temeljem zakona koji je donio Sabor. Skupština je prošle godine donijela odluku da to bude ovdje. Tu ćemo moći doći samo građevinski materijal neovisno radi li obnovu grad, država ili privatne osobe. Sve tvrtke koje provode obnovu mogu ovdje besplatno dovesti građevinski materijal, on će se ovdje usitniti i reciklirati i vratiti nazad u građevinu. S obzirom na to da je obnova krenula sve jače i jače, bilo je prijeko potrebno otvoriti ovo oporabilište – kazao je.

Izgradnja je financirana iz europskog Fonda solidarnosti. Čistoća će upravljati ovim oporabilištem, a slično takvo je i u Petrinji. Zagrebačko će odlagalište biti otvoreno od sljedećeg ponedjeljka, a objavit će se i cjenik za zaprimanje građevinskog materijala, odnosno prodaju recikliranih materijala.

'Dio njih se buni protiv svega'

– Što se tiče utjecaja na okoliš, ovdje 10 metara od mene imate privatnu betonaru koja postoji više od 20 godina i nitko nikada oko toga nije prosvjedovao, a sada za oporabilište koje će imati manje prašine i raditi manje buke od betonare imate odmah prosvjed jer sve što se želi napraviti u Resniku će očito od strane dijela Resničana biti dočekano uz protivljenje. Kako im ne smeta privatna betonara? – pita se Tomašević.

Osvrnuo se i na Centar za gospodarenje otpadom kazavši da će se on nalaziti usred industrijske zone i zone gdje je i pročistač i glavni kanalizacijski kanal Grada Zagreba, a za prosvjednike u Resniku rekao da ih je petnaestak i da se bune protiv svega. Dogradonačelnik Luka Korlaet započeo je svoje izlaganje.

– Na ulasku se nalazi vaga koja će kontrolirati količine koje ulaze na odlagalište, zatim kamioni dolaze na mjesto istovara gdje se nalaze drobilica, separator i traka. Materijal se drobi u zrna različite veličine, separira se na beton, opeku i armaturu pa se na traci šalje u bokseve za beton opeku i kamen, a armatura se izdvaja kao i drvena građa. Nakon toga slijedi preuzimanje sirovine – rekao je Korlaet.

Naveo je da čak 80 posto tog materijala može biti reciklirano i vraćeno u građevinski sustav te da ovo nije odlagalište otpada već privremeno oporabilište građevinskog materijala. Što se tiče utjecaja na okoliš, rekao je da je prostor ograđen, drobilica moderna koja malo praši, a uz to će se i prskati kako se ne bi dizala prašina.

– Ovo je isključivo za građevinski materijal od poslijepotresne obnove što će se morati i dokazati – odgovorio je Tomašević, a osvrnuo se i na doček dijela građana koji ga je dočekao s transparentima, pogrdnim riječima i uvredama koji tvrde da je to Tomašević učinio bez njihove suglasnosti.

Nek' se jave HDZ-u

Gradonačelnik je to ocijenio dvostrukim kriterijima, a zabrinutost dijela Resničana ocijenio neutemeljenom. Što se tiče odlaganja za građane, oni mogu donijeti 200 kilograma šute, besplatno na reciklažna dvorišta unutar šest mjeseci, ali ne i na ovo oporabilište. Što će s ovom lokacijom biti kada završi obnova?

– Razgovarat ćemo s ministarstvom da to postane sastavni dio gradskog gospodarenja otpadom. Jasno je da bismo trebali pojačati sustav upravljanja građevinskim otpadom jer trenutno imamo samo privatne oporabitelje. To je situacija koju smo naslijedili, a koja rezultira ilegalnim odlaganjem otpada. Mi smo dobili mandat od građana da riješimo pitanje otpada i to ćemo učiniti i na Jakuševcu i ovdje, a svi nezadovoljni lokacijom Resnika, neka se jave zagrebačkom HDZ-u koji je za to glasao – odgovorio je Tomašević.

Nakon toga krenule su i ostale teme. Novinare je zanimalo što je s glavnom tajnicom sportskog saveza koja je tražila povećanje plaće s 2.650 na 4 tisuće eura, odnosno na koeficijent 9.

– Povukla je svoj zahtjev nakon medijske hajke, a u obrazloženju je navela da je to zbog velikog broja prekovremenih i puno posla – pojasnio je Korlaet, a Tomašević se nadovezao da takav zahtjev nije bio primjeren i da taj zahtjev više ne postoji i da se to neće dogoditi.

O hipodromu, tržnicama, biootpadu i Sarajevskoj

Što je sa situacijom na Hipodromu i zašto građani na njega ne mogu doći?

– To je točna informacija, a tome je tako jer se još uvijek uvodi reda na Hipodromu. Uveden je novi pravilnik, zakupnicima su ponuđeni novi ugovori, jedan vrlo problematični ilegalni korisnik nije prihvatio te nove uvjete i ugovore i prije svega zbog njega se na hipodrom sada puštaju samo korisnici štala koji imaju ugovore. Kad se razriješi situacija, svi će moći doći na hipodrom. Svi koji imaju reguliran odnos mogu ući – odgovorio je Korlaet.

Komentirao je Tomašević i cijene za zakupce na tržnicama kazavši da će napraviti reviziju ukupnih cijena i usporediti ih s drugim gradovima pa će cijene revidirati. Stiglo je pitanje i o biootpadu i njegovom odlaganju. Do kada vrijede ugovori?

– Prvi ugovor je bio na šest mjeseci, a paralelno s time je krenula nabava za drugi ugovor za privatnike ako će trebati da se i dalje odlaže dok se riješi Jakuševec – istaknuo je Tomašević.

Zbog velikog broja upita odgođeno je otvaranje ponuda za prvu fazu cestovnog dijela rekonstrukcije Sarajevske do 4.3., a natječaj za izgradnju tramvajske mreže bit će raspisan sredinom sljedećeg mjeseca.

