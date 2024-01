Tomašević: Vještaci smatraju da Jakuševcu prijeti novi odron, otkrili smo ogroman propust još iz 2008.

Podijelio je naime s javnošću saznanja o dvjema studijama iz davne 2008. i 2012. godine (prije 16 i 12 godina), a kojima su utvrđeni ozbiljni propusti na Jakuševcu. Osvrnuo se Tomašević po prvi puta na sudski postupak oko sanacije odlagališta kazavši da će samo istražnje radnje trajati šest mjeseci nakon čega će početi sanacija koja će također trajati mjesecima.

– Nakon drugog odrona, 4. prosinca, pred Općinskim sudom pokrenut je postupak osiguranja dokaza te je sud naručio vještačenje. Zagrebački holding je 11. siječnja predao podnesak tom sudu za očitovanje jesu li poduzete sve istražne radnje koje su najavljene, a koje su potrebne kako bi Holding kroz pritvatne firme mogao početi s postupkom sanacije. Od suda smo dobili 15 i 19. siječnja očitovanje o postupku u kojem se navodi da su vještaci predložili istražne radnje odnosno geotehnička snimanja terena i druge radnje kako bi se utvrdio uzrok i odgovornost – započeo je Tomašević.

Pojasnio je da se radi o složenim radovima koji će trajati oko šest mjeseci i da dok traju ti radovi ne smije početi sanacija na odlagalištu. Vještaci upozoravaju na značajnu opasnost ponavljanja odrona na plohi 6.2 koja se nalazi na mjestu gdje su već nastala dva odrona. Lokacija je ograđena trakama i Tomašević uvjerava da se još od odrona tamo ne odlaže, a DIRH je rješenje o zabrani odlaganja poslao 19.1.

– Sudski vještaci opasnost od novog odrona temelje na istrazi na odlagalištu i mišljenjima stručnjaka o stanju odlagališta. Njihovom stavu idu u prilog i stručna mišljenja iz 2008. i 2012. godine za koja smo paralelno saznali da postoje. Mišljenje iz 2008. godine je naučio ZGOS tadašnja podružnica za upravljanje Jakuševcem. To mišljenje upozorava na veliku količinu vode u tijelu odlagališta koje se zadržava zbog poteškoća u drenaži. Predložene su mjere promjene odlaganja otpada, dodatnih zdenaca i privremenih cjevovoda za plin. – nastavio je.

Otkrio je pritom i obećao javno obnazniti nalaze iz 2008. i 2012. za koje su, kako je naveo saznali tek nedavno. Analizu je, osim 2008., tadašnja uprava Holdinga naručila i 2012. jer su se problemi nastavili. Stručno mišljenje dala je austrijska tvrtka te u njemu ponovno navodi kako je uzrok zadržavanja procjednih voda, tehnička konstrukcijska greška u izvođenju radova na sustavu odvodnje donjeg brtvenog sloja.

– Tadašnja uprava Holdinga barem 15 godina je znala za ozbiljan problem koji postoji tamo. Nakon što smo doznali za te dokumente, odmah smo zatražili očitovanja i prema svemu sada poznatom što smo otkrili, mi sada smatramo da je problem i uzrok ovih odrona, zadržavanje vode i nedostatna drenaža – kazao je zagrebački gradonačelnik po prvi puta se osvrnuvši na uzroke odrona iz studenog i prosinca.

Ostale uzroke će utvrditi sudska istraga koja će, kako je ranije rečeno, trajati najmanje pola godine. Sve to dovodi do zaključka da će sanacija odlagališta biti skupa i dugotrajna te zahtjevna, ali i do spoznaje da je Jakuševcu sat otkucao i prije nego što se mislilo. Naime, dozvola za odlagalište vrijedi do 2029. Prema Nacionalnom planu gospodarenja otpadom ondje stane još 1.2 milijuna tona smeća.

– Taj podatak pada u vodu nakon ova dva odrona. Sve ovo podcrtava ono što ponavljamo već neko vrijeme, a to je da Jakuševec čim prije treba zatvoriti i da treba naći lokaciju za odlaganje izvan grada. U petak smo imali sastanak s ministrom Habijanom i radimo na rješavanju situacije – istaknuo je Tomašević. Moguće je da će biti potrebna i privremena alternativna lokacija odlganja do izgradnje pogona za otpad, no takvo što nije u planu zasada, odnosno takva lokacija ne postoji.

Nastavila su se novinarska pitanja, jedno od prvih bilo je ono je li nerealno očekivati da će se CGO Resnik napraviti do 2028. Tomašević smatra da je rok vrlo ambiciozan, ali da je moguće da će se do tada izgraditi te da je isto zaključila i Vlada u svome planu. Tome je prisnažio činjenicu da Jakuševec nije u stanju funkcionirati više i da nema više vremena za čekanje. Optužio je pritom oporbu za nekonstruktivnu kritiku, odnosno ako se protive Resniku da ne nude novu lokaciju. Komentirao je i navode da je četvrtina proizvodnje povrća u Hrvatskoj u Resniku. To je nazvao nonsensom.

– Gdje su bili povrćari kad se gradila kemijska industrija Dioki, pogodni INA-e, pročistač voda, nekoliko betonara i sve industrijske objekte koji su tamo desetljećima, a sad se bune kada se gradi postrojenje koje ne smije niti smrditi kamoli ispuštati štetne tvari jer je u potlaku – odgovorio je Tomašević.

Nastavio je da je Resnik jedina lokacija i da nitko nije ponudio alternativu, a da Vladin plan obvezuje da centri za gospodarenje otpadom budu na području jedinice lokalne samouprave, a isti je slučaj i u drugim gradovima i županijama. Komentirao je ponovno i raskidanje ugovora za pročistač voda, ponovivši da je to dobar posao za Grad Zagreb tj. da je više isplativo raskidanje, nego nastavak ugovora.

Tomaševića su ponovno pitali i da komentira slučaj kluba Boogaloo i činjenicu da je KSET dobio prostor kultnog kluba u Vukovarskoj. Ponovio je da sve mora ići na javni natječaj i da je jedan ponuditelj ponudio 9 tisuća eura više u odnosu na ponudu tvrtke koja sada upravlja Boogalooom.

– Ako KSET nema taj novac to će se brzo vidjeti, neće moći biti u tom prostoru, ako imaju novac, neka se drže pravila. Ove optužbe su sulude da je to prevelika cijena, a stari zakupac se pozvao na pravo branitelja što znači da je i on bio spreman ponuditi isti novac – ponovio je.

Gornji grad poprilično je gradilište. Vizure povijesnog centra Zagreba izmijenile su brojne skele i dizalice u posljednje, gotovo četiri godine, otkako je u ožujku 2020. potres pogodio metropolu. Jednog od većih gradilišta, gdje radovi prilično dugo traju jest i ono na kojem se obnavlja šesta zagrebačka gimnazija, odnosno Gornjogradska gimnazija.

Bio je to ujedno i povod današnjom konferenciji za medije koja se održala na gradilištu škole koja bi trebala biti otvorena za učenike do jeseni, potvrdio je Tomašević. Podsjetio je da je nedavno otvorena obližnja gimnazija Tituš Brezovački.

– Ukupna vrijednost obnove je 18 milijuna eura, dio se financira iz europskih sredstava, dio iz proračuna RH. Veseli me što smo ovdje našli kao i u Titušu mogućnost za prenamjenu tavanskog prostora u kojem će se smjestiti jedna učionica i kabineti pa će škola dobiti i dizalo čime će se osigurati dodatna pristupačnost, a ti radovi neće probiti rokove – kazao je gradonačelnik i rekao da je to jedan od 207 projekata obnove javnih ustanova grada. Obnavljaju se, zaključio je, bolnice, muzeji, kazališta, ceste i mostovi te energetska postrojenja.

