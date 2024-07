Iskoristite priliku: Do kraja rujna besplatan upis u knjižnicu zagrebačkog Pučkog otvorenog učilišta

Knjižnica Pučkog otvorenog učilišta Zagreb (POU) do 30. rujna upisuje nove članove uz besplatnu jednogodišnju članarinu, a aktivna je i tijekom cijeloga ljeta, u srpnju i kolovozu donosi besplatne programe za djecu. S obzirom na obližnje fakultete i samo Učilište knjižnica se profilirala kao mjesto gdje se mogu pronaći probrani stručni naslovi iz svih područja, osobito društvenih i humanističkih znanosti, no knjižnični fond od 37 632 knjige pokriva šarolike ukuse i sve generacije.

Voditeljica knjižnice Anđelka Blažević kaže da je studentima i istraživačima izuzetno zanimljiv 'stručni' dio fonda s područja povijesti umjetnosti, filozofije, andragogije, pedagogije, no za širu javnost tu je beletristika koja obuhvaća 40 posto fonda.

"Knjižnica ima oko 500 članova, uglavnom učenika, studenata, zaposlenika, suradnika i polaznika programa. Ona je specijalna i u sastavu Pučkog otvorenog učilišta pa smo mi potpora radu cijelog učilišta, a tu je i Poslovno veleučilište Zagreb za koje obavljamo knjižnične usluge", rekla je za Hinu.



Na dužnosti voditeljice Blažević je odnedavno i najavljuje velike planove jer Odjel za kulturu i nakladništvo, unutar kojega je i knjižnica, vrlo ambiciozno ide u naredno razdoblje. Unutar njega nalaze se Galerija Bernardo Bernardi i Galerija CEKAO, a tu nastaje kultni časopis "15 dana" koji redovno izlazi od 1957.

"Naša vrata su otvorena i svi su dobrodošli, zato smo i pokrenuli akciju besplatnog upisa za sve koji žive, rade ili se školuju u Zagrebu", poručila je, dodavši da je u prvih mjesec dana akcije ponudu iskoristilo četrdesetak građana. Napomenula je kako se knjižnica želi više otvoriti prema novim korisnicima, pozvati ih u svoje prostore i kreirati nove programe s njima i za njih, a otvoreni su za kvalitetne prijedloge i suradnje.

Za sljedeću godinu planiraju književne susrete, radionice pisanja, druženja srednjoškolaca i studenata koji vole knjige, glazbu ili film, sve što može knjižnicu učiniti dinamičnijom i korisnijom lokalnoj zajednici. "Polako smo počeli izlaziti iz našeg prostora, trenutno putem društvenih mreža na kojima smo otvorili profile knjižnice (Facebook, Instagram, TikTok) i tako se približavati novoj publici", rekla je Blažević.

Besplatni programi za osnovnoškolce

Dodala je kako tijekom srpnja i kolovoza, svaki dan od ponedjeljka do petka sve osnovnoškolce očekuje druženje uz društvene igre i vođene radionice srijedom, a dobrodošli su i njihovi roditelji, bake i djedovi. Programi se prilagođavaju uzrastu i broju djece, besplatni su, a dijete samo prvi put treba doći u pratnji starije osobe. U Knjižnici mogu slušati glazbu, igrati društvene igre, (nove poput Gregovog dnevnika, ali i one iz djetinjstva njihovih roditelja), obići izložbe u Pučkom učilištu, crtati, slikati i pisati, a i naučiti ponešto o knjižničarstvu.

Svaki posjet Knjižnici POU prigoda je da se svjedoči bogatoj arhitektonskoj i dizajnerskoj zagrebačkoj baštini. Naime, ona se od 1961. nalazi u nagrađivanoj kultnoj zgradi Radovana Nikšića, Ninoslava Kučana i Bernarda Bernardija, pionira hrvatskog industrijskog dizajna koji je projektirao i namještaj za Učilište.

Usput se u tom prostoru mogu pogledati i izložbe - Galerija CEKAO je u posljednjih 35 godina predstavila oko 500 umjetnika svih generacija, dok Galerija Bernardo Bernardi otvara vrata mladim izlagačima, autorima – studentima ili tek diplomiranim dizajnerima. Kao još jednu prednost Blažević ističe što je knjižnica izvrsno pozicionirana, nadomak centru grada, okružena zelenilom, a osim bogatog fonda ima veliku čitaonicu i niz mirnih kutaka za tihi rad, učenje i čitanje, koji će sigurno biti korisni studentima. Knjižnica radi tijekom cijele godine, od 8 do 20 sati, a izuzetak je ljetno radno vrijeme od 22. srpnja do 31. kolovoza kada radi od 8 do 16 sati.