Sklonište u Dumovcu puca po šavovima: Najveći problem su neodgovorni vlasnici

Neodgovorni vlasnici koji odbijaju kastrirati pse i mačke, ali i oni koji godišnji odmor odluče provesti na jadranskoj obali bez svojih četveronožnih prijatelja te ih ostavljaju na cesti. Najčešći su to razlozi zbog kojih ulice metropole u posljednje vrijeme vrve napuštenim ljubimcima, a zagrebačko Sklonište za nezbrinute životinje u Dumovcu puca po šavovima.

Legla u kutiji uz cestu

Trenutačno se ondje nalazi više od 120 pasa i oko 30 mačaka, što je, kaže voditeljica Tatjana Zajec, previše za kapacitete skloništa.

– Sezona je mačića i na ulicama ih je na tisuće. Rezultat je to neodgovornih vlasnika koji jednostavno ne žele kastrirati svoje ljubimce, a kada se okote, njihova mladunčad završava u kutijama uz neku od zagrebačkih prometnica. Gotovo svakodnevno dobivamo pozive sugrađana da su pronašli napušteno leglo pa ih dovoze k nama, a isto je i sa štencima – ističe.

VEZANI ČLANCI:

Završavaju ondje i ljubimci vlasnika koji se, dodaje, više ne mogu za njih brinuti zbog brojnih razloga poput selidbe u novi dom ili stanodavaca koji ne dopuštaju useljavanje životinja, no ima i onih koji ostare ili se razbole. S dolaskom ljetnih mjeseci, svake se godine pojavljuje isti problem, a to je napuštanje ljubimaca zbog odlazaka izvan grada. Većinom je riječ o nečipiranim mlađim psima, no ima i odraslih čiji se vlasnici brzo i jednostavno pronađu.

– Prije nekoliko dana imali smo slučaj dva čipirana psa koje smo pronašli u napuštenoj zgradi na Jakuševcu. Preuzeli smo ih i po dolasku u sklonište očitali čipove te nazvali vlasnike koji su nam kazali kako su ciljano ondje ostavili pse koji će ih čekati dok se vrate s mora i kako je njima super jer su im ostavili dovoljno hrane i vode. Naravno, odmah smo ih prijavili državnom inspektoratu – govori Tatjana Zajec.

Jedan boks dijeli i po četiri do pet pasa koji, dodaje, po velikim vrućinama koje su sve češće vrlo lako mogu postati nervozni pa nerijetko dolazi i do tuča. Velik broj štenaca pak može dovesti do širenja zaraznih bolesti, od kojih su neke i smrtonosne, a u posljednje vrijeme muče se i s pronalaskom volontera.

25.07.2024., Zagreb - Skloniste za zivotinje u Dumovcu Photo: Josip Regovic/PIXSELL Foto: Josip Regovic/PIXSELL

– Volontera je premalo za naše trenutačne potrebe, a osim što mogu doći ovamo, šetati pse i igrati se s njima, mogu nam pomoći i s privremenim udomljavanjem. Naši ljudi se na tu opciju dosta teško odlučuju jer strahuju da će se tako emotivno povezati sa životinjom koja neće ostati s njima. Vani je to sasvim normalna stvar. Najmanje što mogu učiniti jest dijeliti naše Facebook objave na svojim društvenim mrežama i tako proširiti krug potencijalnih udomitelja – ističe.

Ljeto je, dodaje, idealno vrijeme za udomljavanje psa ili mačke, što je uvijek bolja opcija od kupnje, jer ljudi vrijeme koje provode kod kuće mogu posvetiti novim ljubimcima. Stoga ovih dana problem prebukiranosti skloništa nastoje riješiti brojnim akcijama, kao što su nedavno održan Dan otvorenih vrata te večernja udomljavanja.

VEZANI ČLANCI:

– Akcije večernjih udomljavanja pokrenuli smo kako bismo dali priliku ljudima koji nas ne stignu posjetiti tijekom našeg redovnog radnog vremena. Sklonište je tada otvoreno od 16 do 21 sat i dosad bilježimo izvrsne rezultate – ističe Tatjana Zajec. Tijekom posljednje takve akcije, održane u četvrtak, novi je dom pronašlo sedam pasa i četiri mačke, a idući termin, najavljuju u skloništu, na rasporedu je u drugoj polovici kolovoza.

Freddy, Berti, Boozer...

Gotovo 20 štenaca u Dumovcu čeka na upoznavanje svoje nove obitelji, a među njima je i Freddy, šestomjesečni križani terijer plahe naravi koji je u svibnju u sklonište stigao u društvu petero braće i sestara. "Energetska bombica", tako ondje tepaju Berti, križanoj ovčarki staroj sedam mjeseci koja je vesela, zaigrana i obožava društvo drugih pasa i ljudi. Slične je naravi i Boozer, križani sedmomjesečni ovčar koji je nedavno vraćen u sklonište jer se njegova vlasnica više nije mogla o njemu brinuti. Čeka u skloništu i Matka, jednogodišnja crno-bijela mačka kojoj, iako je izuzetno uredna, nikad nije dosta sređivanja. A želite li da netko od njih postane novi član vaše obitelji, možete se javiti putem maila udomljavanje@dumovec.hr.