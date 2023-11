UŽIVO Tomašević s dnevnog reda skinuo jednu važnu točku

Započela je 28. sjednica Gradske skupštine. Gradonačlenik Tomislav Tomašević je s dnevnog reda povukao Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana. Po hitnom postupku na dnevni red je stigao Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. koji je uvršten pod točnu 13.

-Minsitarstvo fondova EU 30.listopada dostavio nam je nacrt sporazuma i njavio potisivanje za 30. studenog nakon čega kreće raspisivanje poziva za dodjelu bespovratnih sredstava EU- pojasnio je pročelnik Stručne službe gradske uprave Željko Matijašec.

Zastupnica Gordana Rusak (Klub neovisnih) potom je tražila da se s dnevnog rada makne točka 17. Prijedlog odluke o prestanku Zaklade "Zajednički put".

-Obrazloženje je dano u dvije rečenice iz kojih proizlazi da zaklada nije aktivna i ne ostvaruje prihode, no to nije točno pa oredlažem da prvo da izvješće o radu zaklude i da nam stavi dokumente o kojim ćemo razgovarati. Tražim dokumente, a ne da se gradonačelnik ponaša kao faraon- poručila je Rusak. Gradonačelnik je odgovorio da će se o tome razgovarti kad bude ta točka, no ključno je da se ništa neće promijeniti za kosisnike socijalnih usluga nego će se one pružati od starane Ustanove pomoći u kući ili Doma za starije Trešnjevka.