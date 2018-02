Uvjet za posao vozilo za četiri lijesa i promet od milijun kuna

“Sve može da propadne, samo je smrt siguran posao” – citirali su “Maratonce” GLAS-ovci, pa zaključili kako se gradonačelnik Milan Bandić također “baca u biznis”. Ne, doduše, direktno, već preko stranačkog kolege i predsjednika Gradske četvrti Gornja Dubrava Damira Oniška, vlasnika tvrtke Pokop kojem Grad, kažu u GLAS-u, pogoduje novim prijedlogom odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika, koja će se sutra naći na klupama skupštinskih zastupnika.

Ono što je GLAS-ovcima čudno jesu uvjeti natječaja koje, kako kažu, većina pogrebnih poduzeća ne može ispuniti.

– Traži se da tvrtka ima zaposleno najmanje osam osoba od kojih najmanje tri s položenim ispitom o stručnoj osposobljenosti, da ima u vlasništvu ili najmu najmanje dva specijalna vozila namijenjena prijevozu umrlih osoba, s tim da svako pojedinačno vozilo ispunjava uvjet za prijevoz istodobno četiri transportna lijesa, a mjesečno se preveze 60-ak pokojnika – što im se posebno čini sumnjivim – naveli su GLAS-ovci.

Nije im jasno zašto bi se tražili uvjeti koje čak ni Zakon o pogrebničkoj djelatnosti ne propisuje, a upravo zbog usklađivanja s njim donosi se nova gradska odluka. I to upravo sad, iako je zakon na snagu stupio 2015. godine, jer Damiru Onišku u svibnju ističe koncesija za prijevoz pokojnika. Posao je to koji on za Grad, kako sam kaže, radi posljednjih 14 godina za oko 200 tisuća kuna godišnje, a dobio ga je još kad je bio u SDP-u, tako da njegova stranačka pripadnost, govori, nema nikakve veze s novom odlukom koja će se naći na Skupštini.

– Bit će raspisan javni natječaj za koncesiju, tako da mi nije jasno kako bi se meni to moglo naštimavati. Traži se, primjerice, da tvrtka ima osam zaposlenih, što ja nemam, ali što nije ni posve sulud uvjet, budući da je riječ o poslu koji se obavlja 24 sata dnevno – rekao je Damir Oniško, kojem ni vozila koja istovremeno prevoze četiri lijesa nisu neobična. Jer pogrebno poduzeće koje dobije posao s Gradom pokojnike prevozi i s, primjerice, prometnih nesreća, a mjesta u vozilu, kaže, mora biti i za potrebnu opremu.

Složili su se s tim uglavnom i članovi Udruge pogrebnika Grada Zagreba, čiji je predsjednik upravo Oniško, ali dosad je, kažu, način odabira koncesionara bio pošteniji.

– Zaposlene su morale biti minimalno četiri osobe, a birala se najpovoljnija ponuda, s tim da su određene bodove dobivali i oni koji imaju više zaposlenih, više vozila – kažu pogrebnici iz udruge. Nova odluka bila je sumnjiva i skupštinskom odboru za komunalno gospodarstvo, koji je od Grada tražio da im dostave podatke o tome koliko tvrtki ispunjava glavni financijski uvjet za novu odluku, a to je prihod u prethodnoj godini od milijun kuna.

– Od 33 obrtnika i trgovačkih društava, uvjet zadovoljava njih devet – kažu u Gradu, što u startu znači višestruku eliminaciju. Odbor za kontrolu zaključio je kako se mora dozvoliti natječaj s više ponuditelja da se izbjegne pogodovanje.