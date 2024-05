VIDEO Zagreb o planovima nakon Eurosonga: 'Dočeka će biti ako dođe do pobjede'

Baby Lasagna, predstavnik Hrvatske na Euroviziji, prošao je u finale glazbenoga natjecanja, a mnogi mu predviđaju odličan rezultat pa čak i pobjedu. Nakon prve polufinalne večeri na kojoj je nastupao, u zagrebačkoj Gradskoj upravi organizirana je konferencija za medije na kojoj se govorilo o potencijalnom dočeku za Marka Purišića i njegov tim.

"Iskrene čestitke Baby Lasagni i njegovom timu uime Grada Zagreb. Sretni smo, ponosni smo, navijamo i dalje. Podsjećamo da Grad Zagreb u subotu organizira po prvi put javno gledanje finala na Europskom trgu. Pozivamo sve sugrađane i posjetitelje da dođu", navela je uvodno Dinka Živalj, glasnogovornica Gradske uprave.

"Dočeka će biti ako dođe do pobjede", dodala je te nastavila: "Ako dođe do pobjede, mi ćemo biti spremni. To sve radimo u bliskoj suradnji s timom Baby Lasagne".

"Mi želimo da on pobjedi. Ako on pobjedi, Zagreb će biti spreman za organizirati Eurosong", kazala je.

Na pitanje bi li se Eurovizija organizirala u Areni Zagreb, Živalj je odgovorila: "Dogovorit ćemo se s timom i svim organizatorima. Ono što se nas tiče, ako Baby Lasagna pobjedi ove godine, Grad Zagreb bit će spreman organizirati Eurosong iduće godine".

Ranije danas, podsjetimo, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević uputio je čestitku Marku Purišiću: "Čestitam Baby Lasagni, cijelom njegovom timu, kao i svima koji su radili na produkciji, na prolasku u finale. Energija je, kako na pozornici, bila odlična i u cijeloj Areni u Malmöu, s nestrpljenjem očekujemo finale i, naravno, nadamo se pobjedi Hrvatske. Još jednom pozivam sve sugrađane da dođu na prvo javno gledanje finalne večeri Eurovizije".