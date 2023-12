Upoznajte državnu prvakinju u dresuri i konjičkom višeboju: Sofiji je tek 15, a već niže sjajne rezultate

Ljubav prema konjima gaji od malih nogu. Da ode na prvi trening jahanja prije šest godina, predložile su joj prijateljice, a Sofija Bibić danas niže uspjeh za uspjehom pa je, među ostalim, i državna prvakinja u dresuri i konjičkom višeboju te prvakinja Zagreba u preponskom jahanju.

Roditelji najveća potpora, mama i “groom”

Prije dvije godine, kada smo pisali o mladoj talentiranoj jahačici, Sofija je uspjehe nizala sa svojom najboljom prijateljicom Damom, koju je tada imala u najmu, no budući da se intenzivnije počela baviti preponskim jahanjem, morala je investirati u vlastitog konja. Tako danas odličja osvaja s Contadom, pasmine holstein, koji ju je, kaže, naučio jako puno toga.

– Naučio me da budem bolja jahačica pa tako, na neki način, i bolja osoba. Puno je ljubavi među nama i Contado je zapravo taj koji me tjera dalje, u nove pobjede i osvajanje što boljih rezultata – kaže Sofija te dodaje kako u svojoj karijeri nikada nije imala problema s konjima, koji uvijek slušaju njezine naredbe, no tu i tamo ipak se potkrade koja manja greška koja dovede do pada.

21.11.2023., Zagreb - Mlada jahacica Sofija Bibic. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

– Nisam nikada s njim imala problema, primjerice, da me ne sluša ili tako nešto, ali zna se dogoditi na treninzima da ili on ili ja u nečemu pogriješimo i to rezultira padom, no srećom nikada nisam imala težih ozljeda – ističe petnaestogodišnja učenica drugog razreda Privatne sportske gimnazije, koja uspješno balansira školske obveze i jahanje, a u slobodno vrijeme, kojeg, kaže, i nema puno, najviše se voli družiti s prijateljima i pogledati koju dobru seriju.

Nastavu uvijek ima popodne pa dan počinje treningom, a trenira pet puta tjedno po četiri sata, no s Contadom provede samo pola tog vremena jer joj on nije jedini ljubimac. Tu je još i trinaestogodišnji Cascord, no prije svakog treninga, govori, valja odraditi čišćenje te, dakako, osedlavanje.

– Kako na većinu natjecanja idem s Contadom, on je svakog jutra prvi na redu. Briga o konju nije lak posao i to nisu samo treninzi, to je zapravo najkraći dio, jer prije i nakon svake vježbe tu su i čišćenje, osedlavanje i hranjenje – kaže Sofija.

>>VEZANI ČLANCI:

Česta fraza koja se veže za jahanje jest “skup sport”, što nije daleko od istine jer uz financije koje odlaze na brigu o konjima, najam prostora za čuvanje, pa i transport na natjecanja koja su često i u inozemstvu, valja nabaviti i potrebnu jahačku opremu koja, među ostalim, podrazumijeva hlače, jaknu, kacigu i čizme.

Jedina je tako dobra u tri discipline

– Nismo očekivali da će nam se kći baviti ovim sportom, a još manje da će biti ovako uspješna. Kao i svaki roditelj, od samog početka i suprug i ja pružamo joj maksimalnu podršku, a ne smijem izostaviti ni sve drage prijatelje i kompanije koje nam povremeno uskoče što se financija tiče, a tu je, dakako, i ostatak obitelji. Teško je u ovom sportu pronaći sponzore, ali vjerujem da postoje oni koji bi rado podržali ovoliki trud i Sofijin talent. Znam da je čeka još puno uspjeha, a mi ćemo se truditi pratiti je na tom putu što je dulje moguće – govori Sofijina majka Jasna, koja, našalila se, kćeri služi kao “groom”, odnosno osoba koja jahaču pomaže u brizi za konje. Uz roditelje, Sofiji je najveća podrška i njezina trenerica Tamara Pađen, zbog koje je čak promijenila i klub, a s njom je mlada jahačica i krenula u “preponske vode”.

Foto: Privatna arhiva

– Sofija je kod mene došla prije otprilike četiri godine, i to s vrhunskim predznanjem. Prijašnja trenerica Ivana Ljubić uspjela joj je složiti odličnu dresurnu pripremu, no kada sam je preuzela, krenule smo s preskakanjem prepona – ističe Tamara, koja sa Sofijom na treninzima provodi 90 posto vremena, no postoje i segmenti, dodaje, koje jahačica mora sama odraditi, kao što je lonžiranje, odnosno kada konj na dugom užetu kruži oko jahača. Sofijina je trenerica, dakako, ponosna na sve njezine uspjehe, no jedan ipak izdvaja.

Foto: Priavtna arhiva

– Svoje je prve jahačke korake napravila s kobilicom Damom, s kojom je zaista postigla odlične rezultate, no kada je stigao Contado, koji je ipak malo ozbiljniji konj, uz njegovu je pomoć postala i državna prvakinja u “eventigu”, koji je spoj triju kategorija, a to su skakanje, dresura i “cross country”, odnosno preskakanje preko prirodnih prepona kao što su debla. To je, naravno, puno zahtjevnija disciplina jer takve su prepreke nepomične, ali uvjerena sam da je Sofija jedina jahačica kojoj uspijeva biti toliko dobra u sve tri discipline – kaže Tamara.

Sofija je lani ušla u dresurnu reprezentaciju, a sada se priprema i za onu preponskog jahanja, no pred djevojkama, ali i pred Sofijinim konjem, najprije su pripreme za iduće izdanje popularnog regionalnog sportskog natjecanja, Balkanijadu.

>>VIDEO: Polarni san u tunelu Grič najbajkovitija je lokacija zagrebačkog Adventa