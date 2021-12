Zagrebačkim ugostiteljima odbijaju se zahtjevi za postavljanje terasa ispred njihovih kafića i restorana, a nikome nije jasno zašto. Neki od njih na istim mjestima terase drže po deset, dvadeset, čak i trideset godina, no od Nove godine to više neće biti moguće. Ili to, ili će im se kvadratura terasa znatno smanjiti – u nekim slučajevima i prepoloviti.