Udružile godine, kreativnost i iskustvo za kolekciju iz snova

Dobro su se zabavile, stvorile fantastičnu modnu kolekciju, naučile nešto novo, otkrile skrivene talente, ali i, što je najvažnije, srušile predrasude. Ukupno 32 žene koje imaju od 54 do 75 godina posljednjih su nekoliko mjeseci sudjelovale u projektu Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH) pod nazivom “Kreativni 54+”, a čiji je cilj bio potaknuti iskusnije generacije da ne zaborave na svoju kreativnost i talente te da demantiraju mišljenje da je život u mirovini dosadan. Za njih je radionice šivanja i modnog dizajna „Novi hrvatski krpež“ vodila poznata zagrebačka dizajnerica Milena Rogulj, a kao rezultat nastala je modna kolekcija koja će na današnjoj modnoj manifestaciji u Muzeju za umjetnost i obrt prvi put biti predstavljena javnosti.

– Revija će biti pravi “boom”. Jako smo zadovoljne rezultatom iako smo u početku čak i mi bile malo skeptične oko toga hoćemo li biti na visini zadatka. Ali napravile smo toliko divne stvari da sam ja oduševljena – govori Radmila Smodlaka, jedna od polaznica, dok s kolegicom Veronom Geršak entuzijastično opisuje odjevne predmete koje su napravile. Ima haljina koje su, kako kažu, pravi san snova, zatim je tu i prekrasan motiv pletera, zanimljive tunike…

Etnonasljeđe

– Riječ je o ukupno 18 odjevnih predmeta, a kada sam osmišljavala radionice, odlučila sam da kolekcija bude nadahnuta hrvatskim etnonasljeđem – objašnjava voditeljica Milena Rogulj koja je, kao i polaznice, oduševljena projektom u koji se odlučila uključiti kada je kao članica ULUPUH-a dobila poziv.

Ta je udruga, naime, nositelj projekta “Kreativni 54+” koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda i Ministarstva kulture, a fokusiran je na radionice iz područja vizualnih i primijenjenih umjetnosti i dizajna te izvedbenih i scenskih umjetnosti namijenjenih populaciji starijoj od 54 godine.

– Budući da se uvijek rado odazivam pozivima na ovakve projekte, osmislila sam radionice “Novi hrvatski krpež” i u konačnici sam vrlo zadovoljna odazivom. Ovo mi je prva ovakva radionica u Hrvatskoj, no već sam ih vodila na Kanarima gdje sam živjela jedno vrijeme. Taj edukativni dio mojega posla jako mi se sviđa – rekla je Milena Rogulj čiju su radionicu pohađale žene iz cijele Hrvatske. Najviše ih je bilo iz Zagreba i okolice, no stigle su i iz Đurđevca, Šibenika…

– Bilo je i amaterki, ali i onih s puno iskustva. Iako je glavna tema bila “etno”, vodile smo se njihovim afinitetima tako da su izrađivale uzorke koje im se sviđaju i koje vole raditi. Ja sam im pomagala definirati zadatke, a onda su one kod kuće izrađivale dijelove i ukrase od kojih sam ja u konačnici napravila gotove odjevne komade – objašnjava Rogulj te dodaje da su primarne tehnike bile pletenje, heklanje i vezanje. Osobno joj je među najdražim komadima jedna tunika na koju se svaka žena “potpisala”, odnosno svaka je dala komadić sebe.

– Baš je sva šarena i šašava. Inače bi se kolekcija mogla opisati kao avangardna visoka moda. Za mene su dosta specifične te otkačenije skulpturalne forme tako da sam si dala oduška u tom smjeru – ističe dizajnerica te dodaje da je u početku na radionicama bio problem što su polaznice bile skeptične oko rezultata, odnosno nisu mislile da će napraviti tako dobre odjevne predmete.

– Mi smo se cijelo vrijeme pitale kako će to na kraju izgledati i onda smo se oduševile kada nam je Milena pokazala prvu zgotovljenu suknju. Ja sam je odmah pitala je li ona mislila da će to ispasti tako dobro, a ona je samo zaključila da je bila sigurna u to. Mi ostale, međutim, nismo imale pojma – govori Radmila Smodlaka koju je najviše oduševilo to što je hrvatski etnouzorak dobio sasvim novo ruho.

– Mi smo neke uzorke doslovno htjele kopirati, no Milena nam je stalno govorila da nam to treba biti samo inspiracija. I na kraju su uistinu nastala čudesa – zaključuje Smodlaka te dodaje da je, osim krajnjeg proizvoda, najveća vrijednost ovakvih radionica druženje, upoznavanje novih ljudi, učenje nečeg novog…

– Na radionicama je bilo prekrasno! One su nam ionako više služile za konzultacije i razmjenu ideja, a onda smo radile kod kuće. No, na radionicama je bilo najbolje to druženje za vrijeme njihova trajanja, ali i prije te poslije. Sve smo se uistinu zbližile – govori Verona Geršak.

Godine su samo broj

– Ubrzo nakon što sam otišla u mirovinu, shvatila sam da stalno sjedim kod kuće. Nisam tip osobe koja se osjeća ispunjeno ako se svaki dan samo prošeće i ode u kupnju. Željela sam se nečime baviti i zato sam oduševljena ovakvim aktivnostima – zaključuje Radmila Smodlaka, a istog je razmišljanja i polaznica Vesna Masan koja se radionici priključila da bi podržala ideju da se žene bave nečim kreativnim poslije 50. godine.

– Mnoge žene nemaju naviku baviti se ovakvim aktivnostima jer su prezaposlene ili se brinu o obitelji, a zapravo bi trebale češće raditi nešto za sebe. Vani je uobičajeno da se žene cijeloga života bave nečim kreativnim, da otkrivaju svoje talente… – kaže Vesna Masan koja je oduševljena time da je imala prilike učiti od poznate dizajnerice kao što je Milena Rogulj. A što su sve ove žene napravile na radionicama, može se pogledati danas u 17.30 sati u Muzeju za umjetnost i obrt na modnom performansu simboličkog naziva #ageisjustanumber, odnosno godine su samo broj.

Zanimljivo je da će odjeću na reviji, sasvim suprotno, nositi mlade djevojke.

– Za reviju volim odabrati učenice i studentice, ali koje nisu profesionalke u tom poslu. Jako mi se sviđa njihov pristup, entuzijazam i veselje vezano za otkrivanje modnog svijeta. Tu energiju onda prenesu i na mene – kaže Milena Rogulj. Također, na modnom performansu gostovat će i plesači, a Obrtnička škola za osobne usluge Zagreb pobrinut će se za frizure.