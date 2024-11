Učenici Mateo i Lara dobitnici nagrade Luka Ritz. Tomašević: 'Izuje me iz cipela vaša dobrota'

Mateo Stojak, učenik prvoga razreda Zdravstvenog učilišta i Lara Valentić, učenica Škole za cestovni promet dobitnici su nagrade Luka Ritz - Nailje nije hrabrost. Mateo je nagradu dobio zbog uzornog i pristojnog ponašanja prema profesorima i prijateljima bio primjer učenicima iz svojeg i drugih razreda. Bio je glavni glumac u kratkom filmu gdje je samostalno interpretirao ulogu prijatelja pridošlog učenika romske nacionalnosti koji je zbog toga što je Rom, imao traumatična iskustva iz bivše škole.

– Nažalost, u današnjem svijetu postoje brojne vrste nasilja koje postaju sve veći i sve češći problem. Da bismo to riješili, uvijek trebamo krenuti od sebe, raditi stalno na sebi, razmišljati o svojim postupcima, misliti na osjećaje drugih. Jer samo tako uspijevamo poboljšati zajednicu, brinući se jedni o druge. To znači voljeti jedne druge – rekao je Mateo na dodjeli te zahvalio nastavnicima, roditeljima i prijateljima. A kako smo ranije pisali, Mateo toleranciju iz filma prenosi i u stvarni život. Pa se tako potrudio pomoći integraciji ukrajinskog učenika koji je došao u njegov razred.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Teško je biti novi i lijepo je kad ti netko pruži ruku pa sam se sprijateljio s dječakom kojemu je sve u našoj zemlji bilo novo i nepoznato. A mislim da bismo ruku prijateljstva trebali puno češće pružiti onima koji u Hrvatsku dolaze u potrazi za boljim životom – rekao je.

Lara Valentić nagradu je dobila jer se ističe nenametljivim, a snažnim pozitivnim utjecajem na sve oko sebe. Od prvog razreda uključila se u edukaciju o nenasilju, sudjelovala je u treningu Kreativne reakcije za nenasilje te je postala školski ambasador nenasilja. Članica je Volonterskog kluba Škole za cestovni promet, u udruzi Smiješak za sve volontira kao teta pričalica i čita djeci u bolnici, a nedavno je prošla i edukaciju za volonterku u udruzi Krijesnice te će posjećivati hematoonkološki odjel Klaićeve bolnice.

– Sada su drugi mene hvalili, a ja bih istaknula druge koji su mi sve omogućili. Moje profesorice, posebno Valentinu Židak Radić što me prijavila za nagradu. Hvala ravnatelju Tomislavu Ćurkoviću što nam je omogućio svaku akciju, mojoj razrednici što mi je pravdala svaki izostanak, vidite isplatilo se, nisam pila kave ni markirala. Hvala mojim roditeljima što su takvi kakvi jesu, nastavit ću ovako dalje. Šećer na kraju, moji prijatelji koji su vjerovali u mene i podržali me. Ponosna sam na sve njih i sama na sebe – rekla je Lara na dodjeli nagrada.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da su njih dvoje itekako zaslužili nagradu. – Izuje me iz cipela optimizam ovo dvoje učenika, vaša vjera u ljude i dobrota. Nadam se da to nećete izgubiti, postati pesimisti ili cinici, nego ostati neiskvareni i optimisti te u svakom čovjeku naći nešto dobro. Čak i kod počinitelja, uvidjeti kako im pomoći, zašto se to dešava, imati razumijevanja, naveo je Tomašević.