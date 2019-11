U Zagrebu održana svečana dodjela Nagrade Luka Ritz

Svestranost, empatija, osjetljivost na najugroženije, podizanje svijesti o prevenciji i suzbijanju nasilja... Ovo su samo neki od razloga koji su osnovnoškolcu Niki Radujkoviću i srednjoškolcu Matiji Ostoiću donijele nagradu Luke Ritza- Nasilje nije hrabrost, koja se 11. godinu zaredom dodjeljuje u čast Luki Ritzu, zagrebačkom maturantu čija je smrt postala simbol borbe protiv nasilja.

Niko Radujković je, između ostaloga, pružio pomoć dječaku iz Sirije kada je postao učenik u njegovom razredu i zalagao se za djecu koja imaju teškoće u čitanju. Sudjelovao je na snimanju filmova s porukama tolerancije te tako pomogao djeci diljem zemlje, a na današnjoj dodjeli nagrade u gradskoj vijećnici poslao je kratku poruku vršnjacima i odraslima.

-Zahvaljujem svima koji su me motivirali na putu do ove nagrade, posebno profesorima i obitelji. Današnji dan me samo potiče da nastavljam dalje u tom smjeru. Želim vršnjacima poručiti da nasilje nikad nije rješenje, a odrasli trebaju uvijek obratiti pozornost jer djeci je potreban razgovor s njima - kratko je rekao Niko. Matija Ostoić, drugi dobitnik, složio se s novim prijateljem Nikom te zahvalio svojim roditeljima, profesorima i svima koji ga podupiru.

On se, naime, intenzivno bavi stvaranjem, kreiranjem i montiranjem videa koji promiču rodnu i rasnu toleranciju te putem kojih šalje poruke da internet može biti pozitivno mjesto bez vršnjačkog nasilja, netrpeljivosti i bilo kakvog drugog oblika zlostavljanja.

-Sloboda, jednakost i bratstvo, to je glavna poruka danas. Bez obzira koja je boja kože u pitanju, spol, nacionalnost, dob... Moramo se međusobno poštovati i gledati na ljudski karakter, a ne vanjštinu- rekao je predsjednik gradske skupštine, Drago Prgomet. Dodao je kako nas sve Luka gleda odozgo te je Lukinim roditeljima, koji su isto bili prisutni, poručio da će žrtva njihova sina uvijek biti zapamćena.

Luka je, podsjetimo se, prije 11 godina umro nekoliko dana nakon što je pronađen brutalno pretučen na Mostu slobode. Ozljede su bile preteške, a njegovi roditelji Suzana i Reno Ritz, sa željom da njegova smrt ne bude uzaludna, donirali su organe svoga sina. -Luka i dalje živi u devet života koje je nesebično spasio. Toleranciju je potrebno usaditi u dječja srca, učiti ih o tome od malih nogu. To je ono što ova nagrada promiče svih ovih godina- poručila je Jelena Pavičić Vukčević, zamjenica zagrebačkog gradonačelnika.