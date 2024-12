U Zagreb je stigao Dubai gelato. Kakav je? Prolazili su nas trnci dok smo ga jeli...

Dubai ovog adventa, barem u Zagrebu, nije grad – Dubai je čokolada. Osim ako baš izbjegavate sve društvene mreže i web portale vrlo ste vjerojatno, osim za tzv. Dubai čokoladu, čuli i za Dubai fritule, Dubai palačinke... Nije ta namirnica popularna samo u Zagrebu jer i u Europi, ali i šire, luduju za njom. Primjerice u Istanbulu možete probati Dubai baklavu, a u Budimpešti Dubai kurtoš. Originalni recept osmislila je Sarah Hamouda, vlasnica slastičarnice The Fix iz Dubaija, a zatim je uz pomoć influencerice Marie Vehere pokrenula kampanju na društvenim mrežama i eto, danas je doslovno nemoguće pronaći veći kulinarski hit na društvenim mrežama od proslavljene Dubai čokolade.

Pomalo je nevjerojatno da se, s obzirom na to koliko su svi ludi za tom namirnicom, nitko u Hrvatskoj sve do prije eto desetak dana nije sjetio napraviti – Dubai sladoled. Onima koji su probali famoznu Dubai čokoladu odmah će se upaliti lampica u glavi te će pomisliti kako bi se okusi te dvije namirnice – intenzivni, jaki, slatki kadaif koji predstavlja „srce“ hit čokolade s Bliskog istoka i osvježavajuća, hladna slastica koju obično povezujemo s ljetom mogli ljubiti. Sva sreća, ta se lampica upalila i timu iz aRoma Gelato Experiencea, jednog od najpoznatijih brendova u Hrvatskoj koji sada već više od deset godina proizvodi, bez ustezanja ćemo to reći, najfiniji „sladoled“ u Hrvatskoj. Sladoled smo namjerno stavili pod navodnike, jer u biti je riječ o gelatu, a ne sladoledu, a da sada ne davimo s detaljima, reći ćemo samo kako je osnovna razlika između jednog i drugog u tome što gelato sadrži manje mliječne masti, ima glađu teksturu, kremastiji je i gušći te se poslužuje na nešto višoj temperaturi od sladoleda.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U svakom slučaju, u aRoma Gelatu su se sjetili kako bi u njihovu zimsku ponudu mogli uvrstiti i Dubai gelato, a s obzirom da je riječ o tvrtki koja je ovog ljeta otvorila veliki proizvodni pogon gelata u Ogulinu gdje sami proizvode svoj prirodni gelato, a do sada su već smislili na desetke različitih, na prvi pogled nevjerojatnih okusa, poput gelata s limunom i bosiljkom, naranče s đumbirom ili breskve s ružmarinom, jasno je kako imaju doista odlične reference za „lansiranje“ Dubai gelata. U njihovoj poslovnici u Bogovićevoj ulici u samom centru Zagreba, jednoj od trenutačno deset otvorenih poslovnica (preko ljeta ih je u Hrvatskoj otvoreno čak 56), autor ovog teksta i sam je odlučio probati spomenuti gelato kako bi vidio isplati li se doista dati 5,90 eura za jednu kuglicu tog čuda.

Krenimo redom – kada uđete u slastičarnicu i naručite – ako ste očekivali da ćete dobiti svoju kuglicu za pet sekundi, to ipak neće ići tako brzo. Bez brige, nećete morati čekati kao da vam u restoranu ispeku komad mesa, vaš Gelato Meets Dubai, kako se službeno zove ovaj okus, dobit ćete šezdesetak sekundi nakon što ste ga naručili. Naravno, za to postoji i razlog. Dubai gelato se poslužuje, osim ako izričito ne zatražite drugačije, u tzv. Affogato kornetu koji je iznutra i izvana obložen obložen vrućom čokoladom pa potom ohlađen. U kornet se najprije stavlja kadaif s kremom od pistacija, a na njega zatim dolazi gelato od pistacija u koji se stavljaju mljevene pistacije, tako sitno izdrobljene da izgledaju gotovo poput praha. Na kuglicu gelata potom ide preljev od tamne čokolade na koju se potom stavljaju sjeckane pistacije.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Rezultat? Krenimo najprije s onim što se, onako na prvu, može učiniti kao negativna karakteristika – kuglica je uobičajene veličine, nit je velika nit je mala, pa će neki na prvu možda i pomisliti kako su za tu cijenu u kornet mogli dodati „još malo“. Međutim, na te misli zaboravljate čim uzmete prvi griz gelata, a namjerno kažemo griz s obzirom da je, podsjećamo, kuglica skrivena iza tamne čokolade i sjeckanog pistacija pa se kroz nju morate „nasilno“ probiti. Čokoladni preljev je odlične teksture, nit je pretvrd niti premekan, a još je bolje što nije previše sladak tako da se slatkoća gelata ispod njega taman potom osjeti u ustima.

Na preljev jako dobro sjeda i sjeckani pistacio koji još kao da pojača intenzitet i samog preljeva i gelata jer uz pomoć okusnog kontrasta naglasi te slatke note. One koji su ranije probali aRoma gelato točno znaju što mogu očekivati kada krenu „tamaniti“ sam gelato – puni, kremasti okus, ne onako hladan na kakav ste navikli kod sladoleda, taman da se otopi u ustima unutar pet-šest sekundi nakon što ga prebacite po svim okusnim pupoljcima. Nakon što poližete otprilike pola kuglice doći ćete do korneta, a ako ste se odlučili za Affogato opciju mogli bi se doista ugodno iznenaditi time koliko je i sam kornet fin, imate osjećaj kao da jedete neki premium keks. Međutim, sve ovo do sada nabrojano, koliko god je dobro, a doista je odlično, može još i spadati pod kategoriju „već viđeno“, u smislu da smo na takvu vrhunsku prezentaciju iz aRome i navikli dobivati.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ali na ono što slijedi kada dođete do srca ovog gelata, e na to vas doista nikakve riječi ni tekst ne mogu pripremiti. Sam kadaif jako je intenzivan, sladak, kakve to i inače znaju biti slatke namirnice s bliskog istoka, međutim ta krema od pistacija mu daje još nekakav pečat koji, kada se to sve pomiješa u ustima s gelatom koji se nalazi iznad njega, u vama doista probudi trnce ugode. Iako je samo „srce“ relativno malo, toliko je zasitno da na kraju imate osjećaj kao da ste pojeli pola kile, a ne jednu kuglicu sladoleda, zbog čega će velika većina nas na kraju biti i zahvalna da ta kuglica nije i veća jer je i ovako bila borba pojesti ju do kraja.

Možda će vam se činiti kao da u nekim opisima ovdje pretjerujemo, ali Dubai gelato se doista kao cjelokupno iskustvo riječima teško može opisati. Čak i cjenovno, kada se u obzir uzmu druge cijene po adventu, primjerice spomenute Dubai fritule čak su duplo skuplje, smatramo kako je ovo delicija koju bi si svi oni koje vole slatko trebali priuštiti probati, barem jednom.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Za sve one koji ipak nisu ljubitelji pistacija aROMA Gelato Experience u zimskoj ponudi ima i sladostrasnu gustu vruću čokoladu s meringom i šlagom, koja se radi od kombinacije tamne čokolade i čokolade s lješnjacima i dolazi s raskošnom kremastom meringom koja se na licu mjesta zapeče s brenerom. Zanimljivi su i novi frapei, koje vam u aROMA Gelato Experience mogu napraviti od bilo kojeg njihovog sladoleda koji odaberete. Za kraj, tu su i Piccolo palačinke koje se vraćaju kao prošlogodišnji favorit, a riječ je o deset malenih palačinkica koje se potom preliju smjesom od gelata koju možete, ako to baš želite, i sami iskombinirati s pomoću različitih ponuđenih sastojaka.