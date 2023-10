TZ Zagrebačke županije dodjeljuje bespovratna sredstva za unaprijeđene turizma i održivog razvoja

Turistička zajednica Zagrebačke županije objavila je Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podizanja konkurentnosti i kvalitete ponude destinacije Green Ring. Ovaj natječaj ima za cilj potaknuti razvoj turizma u Zagrebačkoj županiji te promicanje održivog turizma i unapređenje turističke ponude.

Glavni ciljevi uključuju povećanje konkurentnosti destinacije, razvoj održivog turizma, i produljenje sezone. Ukupno je osigurano 45.000 eura za dodjelu potpora, a maksimalni iznos potpore po projektu je 3.000 eura s PDV-om.

– Sredstva su namijenjena za unapređenje smještajnih objekata, dodatne inovativne turističke sadržaje, podršku platformi "Odmor nikad bliže" te za ulaganja u energetsku učinkovitost i očuvanje okoliša. Prijaviti se mogu subjekti gospodarstva, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, udruge i fizičke osobe koje obavljaju turističku djelatnost. Turistička zajednica Zagrebačke županije ulaže maksimalne napore da pomogne svim povezanim turističkim subjektima koji sudjeluju u kreiranju turističke ponude ovoga kraja u njihovom razvoju prema održivosti i obogaćivanju cjelokupne ponude – istaknula je direktorica županijske Turističke zajednice Ivana Alilović.

Dodaje i kako će projekti biti ocijenjeni prema različitim kriterijima, uključujući originalnost, doprinos razvoju održivog turizma i digitalnog turizma te načinu komunikacije s javnošću.

– Komunikacija je nužan segment u podizanju turističkih kapaciteta. Moramo znati prenijeti do svakog našeg potencijalnog gosta sve ono što imamo za ponuditi. Iako je komunikacija nerijetko zadnje čime se bave subjekti u turizmu, želimo i to promijeniti i dići na jednu višu razinu. Vjerujem da naš kraj ima mnoštvo neiskorištenog potencijala i to mijenjamo. Put nije jednostavan, ali vjerujem da je napredak vidljiv – poručila je.

Svi zainteresirani sudionici pozvani su na sudjelovanje i doprinos razvoju turističke destinacije Green Ring, a prijaviti se mogu do 20. listopada. Prijave se dostavljaju na adresu Turističke zajednice Zagrebačke županije uz naznaku "Prijava na program Green Ring - ne otvarati".