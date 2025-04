Trpimir Goluža formirao program s 11 igrača, a kampanju brusi uz stolni nogomet: 'Kao pitbull sam...'

Kada bi u igri ili-ili morao birati između čaja i kave, odlučio bi se za potonje. Pizza mu je primamljivija od ćevapa, a voli i čokoladni sladoled. Sljeme mu je draže od Maksimira, a umjesto na Bundeku radije uživa na Jarunu. Što je stariji, skloniji je planinama, no ide na more jer mu ondje živi punica. Između zagrebačkog odreska i samoborske kremšnite pak ne bira; jedno će za glavno jelo, a drugo za desert. A iako mu ispod videozapisa na Facebooku u kojemu odgovara na ova brzopotezna pitanja pišu kako kalkulira što govori, Trpimir Goluža, koji u utrku za gradonačelničku funkciju ide kao nezavisni kandidat uz podršku Mosta i HSP-a, spremno odgovara da su mu pratitelji, barem kad je o tome riječ, u zabludi.

Ukinut ću blokovsko parkiranje

Okušao se ovaj Zagrepčanin, liječnik ginekologije i skupštinar, kako se, među ostalim, sam predstavlja, i u kvizu purgerskih izraza pa pokazao zavidno znanje, a također se snimao i fotkao kako na Dolcu kupuje grincajg i bodri rukometaše u Areni. Tu i tamo na društvenim mrežama, gdje ga, kada se sve zbroji, prati gotovo 20.000 ljudi, podijeli novinski članak uz svoj komentar na aktualnu temu, no najdraže mu je, ističe, obilaziti sugrađane po raznim kvartovima.

Sa svojim timom, potvrđuje nam Goluža, puno radi na društvenim mrežama jer je to trenutačno jedan od najlakših načina, uz izlazak na teren, za doći među ljude, što mu je izrazito važno. Treba, objašnjava, razgovarati sa stanovnicima metropole, poslušati njihove probleme i pronaći rješenja. A pritom je i jedan od rijetkih koji njeguje komunikaciju s ljudima koji izdvoje vrijeme da bi mu napisali pokoji komentar ispod objave.

– Zaista puno vremena trošim na to, stalno sam na mobitelu i čitam što mi pišu. Nastojim odgovoriti svima, osim onima koji su nepristojni, ali i onima koji vrijeđaju mene i druge ljude. Dobivam dosta poruka i mailova, a i na ulici me zaustavljaju – kaže. Otuda mu, među ostalim, i ideja za otvaranje nekih tema koje muče grad i njegove stanovnike.

S uvodnom porukom "Trpiš li i ti?" natuknuo je moguću kandidaturu na lokalnim izborima, a onda sve potvrdio sredinom veljače, kada je u Jurišićevoj 28 otvorio stožer te predstavio slogan kampanje "Bit će opet Zagreb", kao i Golužinih 11. Izborni program osmislio je, objašnjava, u formi nogometnog sastava, svaki "igrač" predstavlja ključnu temu za grad, a svih 11 pokrenut će Zagreb.

Na golu je tako "sigurnost". Golužin tim nasilje bilo kakve vrste, kaže, neće tolerirati, a pobrinut će se i za sigurnije mostove, ceste bez rupa, dotrajale plinske mreže, odlagališta otpada... U obrani su se pak našli "čistoća i otpad", "demografija", "obrazovanje" te "promet i javni gradski prijevoz".

– Ukinut ću blokovsko parkiranje te vratiti sustav na ranije postavke. A što s javnim prijevozom? Ono što sigurno znam jest da ne možemo riješiti problem kupovinom 15 tramvaja starih 30 godina i 60 autobusa koji imaju po desetljeće, a pritom su prešli milijune kilometara – govori. Želi izgraditi i središnji eurokolodvor koji će spojiti sve oblike javnog prijevoza, i to u blizini obilaznice, a u planu su mu, među ostalim, i dva prekosavska mosta, na Bundeku i zapadnom Jarunu.

– U prvoj godini mandata raspisat ću stotinu projekata. Mi smo sad po broju raspisanih arhitektonskih natječaja na razini 1950. Jeste li vidjeli rezime onoga što je aktualna vlast napravila u četiri godine? Jadranski su most obnavljali tri umjesto jedne godine, kako su govorili. Stadion u Kranjčevićevoj nisu ni počeli raditi, a ni onaj na Maksimiru ne bi se pomaknuo s mrtve točke da nema Vlade i crkve – kaže Goluža pa dodaje kako je trenutačna garnitura nesposobna za vođenje složenijih sustava, poput Zagreba.

A vratimo li se na njegovih 11, u veznom su redu "planski razvoj grada", "identitet" i "socijalna politika", a u napadu "gospodarstvo i poduzetništvo", "zdrav život" i "efikasna gradska uprava".

– Možete imati super strategiju, ali ako je gradska uprava neefikasna, ne možete ništa napraviti. Ima u Zagrebu profesionalaca koji razumiju probleme i posjeduju potrebno iskustvo, a spremni su se i angažirati, no etiketirani su kao Bandićevci jer su radili za vrijeme pokojnog gradonačelnika i potpuno su marginalizirani. Na njihovo su mjesto pak došli oni bez znanja i iskustva – objašnjava Goluža. Cilj mu je, dodaje, to promijeniti, a budući da smatra i da metropola demografski izumire, mladima bi omogućio bolje uvjete za život, pri čemu bi posebno poradio na stanogradnji.

– Znate li koliko je najam stana od 60 kvadrata za tročlanu obitelj u Novom Jelkovcu, u kojoj roditelji, recimo, rade za malo veću plaću od prosječne? Dakle, ako zarade 1600 eura i imaju maloljetno dijete, stan će plaćati 700 eura. Po meni to nije priuštivo i to ću promijeniti – ističe kandidat koji aktualnom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, među ostalim, zamjera i to što je "socijalno osjetljiv isključivo prema svojim ideološkim istomišljenicima".

Zamjenike još nije odredio

Potencijalne zamjenike, kaže, još nije izabrao, no na popisu ima nekoliko imena, a još ne predstavlja ni članove svog tima jer se, objašnjava, zasad ne žele eksponirati pa to poštuje. Sportom se, napominje, bori i protiv stresa u ovim predizbornim tjednima, kada održava konferencije za novinare, pohodi brojne sastanke, ide po skupovima, pa u svom stožeru voli zaigrati i stolni nogomet. No, uživa u političkom poslu i spreman se, ističe, u potpunosti posvetiti Zagrebu.

– To znači da ću živjeti grad. Takav sam čovjek, kao pitbull, kada se nečega uhvatim, ne puštam – poručuje Trpimir Goluža.