Tjedni repertoar Dokukina KIC: Prikazat će se i najbolji glazbeni dokumentarac svih vremena

Novotjedni repertoar Dokukina KIC otvorit će večeras u 18.30 sati novo izdanje programa Upoznaj autora uz nagrađivanog snimatelja, fotografa i redatelja Silvestra Kolbasa koji, kao pionir autobiografskog žanra u hrvatskoj dokumentaristici, kroz svoje filmove istražuje vlastitu intimu i obiteljski život. U razgovoru koji će moderirati filmski kritičar Nino Kovačić saznat će se na koji način uz pomoć kamere Kolbas sagledava svoju ulogu u vlastitom životu.

Nakon razgovora, u 19.30 će se održati projekcija Kolbasova najnovijeg i višestruko nagrađivanog filma "Naša djeca" nastalog u produkciji Factuma. Film je to koji je, uz Zlatnu Arenu za režiju i montažu, osvojio i glavnu nagradu žirija na filmskom festivalu Liburnia. A bit će na programu i u subotu u 19 sati.

Kultni redatelj Wim Wenders upravo je osvojio Europsku filmsku nagradu za životno djelo, a u četvrtak u 19 sati prikazivat će se njegov najnoviji dokumentarni film o Anselmu Kieferu, jednom od najvažnijih slikara i kipara našeg doba. Wenders je više od dvije godine pratio Kieferovu putanju od rodne Njemačke do njegova novog doma u Francuskoj, povezujući različite životne faze s ključnim mjestima i krajolicima iz njegove dugovječne karijere koja traje više od pet desetljeća.

U petak u 18.30 u sklopu programa Hall of Fame gledat će se prvi autorski glazbeni dokumentarac D. A. Pennebakera, "Dont Look Back" koji prati tada mladu zvijezdu Boba Dylana na njegovoj prvoj prekooceanskoj koncertnoj turneji u Velikoj Britaniji 1965. godine.Časopis Rolling Stone proglasio je Dont Look Back najboljim glazbenim dokumentarcem svih vremena, a u anketi Sight & Sounda iz 2014. filmski kritičari proglasili su ga devetim najboljim dokumentarnim filmom svih vremena. Uvodnu riječ u film održat će filmski i glazbeni kritičar Ivan Laić te će nakon projekcije razgovarati s Tomislavom Brlekom, profesorom filmologije i velikim poznavateljem kantautorova opusa.

U petak se održava i filmski program namijenjen osobama 54+, Doku-matineja, u 11 sati ujutro u sklopu kojeg će se gledati popularni dokumentarac Tee Vidović Dalipi "Snajka: Dnevnik očekivanja", nakon kojeg će biti održano predavanje i razgovor s filmskim kritičarem Ninom Kovačićem.

Najbolji dokumentarni film prema izboru Europske filmske akademije na programu je u subotu u 17 sati, a riječ je o izraelsko-palestinskom filmu "Jedina zemlja". U njemu mladi palestinski aktivist upoznaje izraelskog novinara s kojim kreće u zajedničku borbu protiv ekstremne nejednakosti. Veliki film o okupaciji Palestine važan je testament najmračnijim događanjima u regiji ali i kreativnoj snazi u otporu apartheidu.

U nedjelju program počinje u 17 sati s mađarskim filmom "Kix", koji u 12 godina prati životni put mladića Sanyja od buntovnika do razočaranog mladića. U 18.30 sati prikazat će se film "Soundtrack za državni udar", belgijskog redatelja Johana Grimonpreza, koji kroz prizmu jazza donosi priču o hladnom ratu, Kongu i američkom pokretu za ljudska prava.