Suvremeno / Svevremeno – nova tema jubilarnog petog Zagreb Design Weeka

Osim novog imena i identiteta dosadašnji „Tjedan dizajna Zagreb“ donosi i pregršt ostalih novosti i uzbuđenja, među kojima se izdvaja nova središnja lokacija.

U galeriji Velvet warm – up partyem najavljen ovogodišnji, peti jubilarni Zagreb Design Week. Novitete i zanimljivosti ovogodišnjeg ZDW među prvima su upoznali brojni ljubitelji dizajna poput Maura Massarotta, Saše Šekoranje, Edvina Liverića, Lane Gojak, Joška Lokasa, Loredane i Tomislava Bahorić, Mare Bratoš, Nikše Kušelja, Petra Cvirna, Nine Mie Čikeš i brojnih drugih.



Svijet dizajna u Hrvatskoj napreduje iz godine u godinu, a posljednji je dokaz predstavljanje petog izdanja najvećeg hrvatskog festivala dizajna, koji ove godine donosi čak pet zanimljivih novosti. Uz novo ime, koje je zbog potrebe promocije domaćeg dizajna u svijetu promijenjeno u englesku inačicu, tu je i novi vizualni identitet iz ruku renomiranog studija Šesnić&Turković. Također, cijelo će se događanje ove godine iz Laube preseliti u Halu V Tehničkog muzeja Nikola Tesla kao novu središnju lokaciju na kojoj će se u periodu od 11. do 20. svibnja organizirati brojne izložbe, predavanja, radionice, paneli i filmske projekcije na temu dizajna. Market će i ove godine ugostiti pedesetak dizajnera i tvrtki koji će posjetiteljima ponuditi svoje proizvode, od mode do namještaja. Rekordan je i broj partner lokacija, koji je od prošlogodišnjih 39 narastao na 50.

Ipak, najzanimljivija je novost ovogodišnja tema festivala - Suvremeno / Svevremeno, kojom se na zanimljiv i kreativan način propituje trajanje dizajnerskih rješenja – od klasika dizajna koji su uvijek aktualni do dizajna koji je nestao ubrzo po nastanku. Ovaj dualni karakter dizajna propitivat će se izložbom hrvatskih dizajnera, a najbolje radove nagradit će međunarodni žiri, najavili su organizatori festivala Tina Marković i Daniel Tomičić, kojima su se na predstavljanju programa u Cafe galeriji Velvet pridružili i brojni partneri i suradnici: ravnateljica Markita Franulić i Marijo Zrna iz Tehničkog muzeja Nikola Tesla (partner festivala), Ozana Ursić i Vedran Kasap iz Clinica studia (dizajn postava), Marko Šesnić iz studija Šesnić & Turković (vizualni identitet), Ivana Fabrio (Expo), Juraj Vuglač (program modnog dizajna), Maja Subotić (zeleni program), Ada Kezić (program dizajna namještaja), kolektiv Na oko (dizajn hrane), te Marijan Felver (glazbeni program).



Festival će kulminaciju doživjeti u Noći dizajna 18. svibnja kada će na pedeset partner lokacija diljem Zagreba biti organizirana razna događanja. Posljednja tri dana festivala proći će u znaku novog sajma umjetnosti, Art Zagreba, novog projekta pokrenutog s ciljem jačanja tržišta umjetnosti u Hrvatskoj. Zagreb Design Week organizira Scuderia Zagreb u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Turističkom zajednicom grada Zagreba i Tehničkim muzejom Nikola Tesla. Više informacija bit će dostupno na webu i društvenim mrežama festivala.