Sushi s jagodom ili pak dobri stari štrukli? Obišli smo Place market i provjerili ponudu

Jeste li za egzotičan sushi s dodatkom jagode ili volite igrati na sigurno i uživati u tradicionalnim zagorskim štruklama? Neovisno o tome koji ste tip osobe, petak poslijepodne možete se zaputiti na manifestaciju PLACE market na Dolcu. Dugoočekivani projekt napokon je stigao do naše metropole, a s ciljem da omiljena zagrebačka tržnica postaje, poput onih europskih, centar života i druženja, barem petkom.

Naime, svakog sunčanog petka u poslijepodnevnim satima, Dolac postaje dio nacionalnog projekta revitalizacije tržnica i tako će biti sve do sredine srpnja. Vrhunski ugostitelji i chefovi, još bolja klopa, cuga, mjuza, sajam opg-ova, edukacije o održivosti u kuhinjama i promocija klimatske kuharice samo su dio onog što sprema PLACE market, najavili su organizatori.

Prvi dio projekta ostvaren je već na splitskom Pazaru gdje su sudjelovali i kuhali neki od najkvalitetnijih hrvatskih ugostitelja i chefova poput restorana Dvor i chefa Hrvoja Zirojevića, restorana ZOI, Zrna Soli, Kinoteke i chefa Jurice Jantoleka i mnogih drugih. Cilj je da u budućnosti Zagreb bude baza projekta uz veliko gourmet druženje na Dolcu.

A tu će se pak moći kušati specijaliteti Brooma 44, Ficleka i Placa kojima je Dolac ionako dom restorana, do Bistroa Apetit by Marin Rendić, chefa Maria Mihelja, chefa Christiana Misirače, resTača s cheficom Vesnom Miletić na čelu, Rougemarina i Marina Medaka, Taike by Sherpa čija će jela potpisivati Ivana Bekavac, Mašklin i Late, Meat the Kinga, SOI fusiona, Amelia, Begs plant based streetfooda, Areperie Maracay, novog resorana koji se uskoro otvara La Central, Cunamija, Vinkla, La Riserie do brojnih drugih chefova i ugostitelja koji će petcima biti dio ovog projekta.

Neke od njih smo i sami posjetili, a možemo potvrditi da je već prvih pola sata nakon otvorenja na Dolcu vrvjelo turistima. Prvi nas je privukao već spomenuti sushi s jagodom, ali kako nam napominju na štandu Cunamija.

-Imamo svašta nešto, čak i ponudu za one koji nisu ljubitelji sirove ribe. Cijene nam se kreću od sedam do deset eura, ovisno o količini sushija, a pakiramo ih u kutijama od po četiri ili šest komada- pojašnjavaja nam Ivana Šunjić.

A prolazeći dolcem uviđamo i neke tradicionalne opcije, poput skradinskog rižota koji se može okusiti za sedam eura, purice s mlincima za deset ili pak zagorske juhe za 6,5 eura. Neki su se odlučili i za naoko lude kombinacije, a jedni od njih su i na štandu Gastronomada.

-Kombiniramo talijanske panuozzo sendviče i dobar stari gulaš od divljači. To je baš posebna stvar jer smo te sendviče, koji se obično poslužuju hladni uz nekakve nareske odlučili malo i zaokrenuti. Ljudi sami mogu izabrati što sve žele unutra, a možemo zaista iskombinirati svašta. Na kraju vam to ispadne sendvič od kile- pojašnjava nam Robert Horvat.

Za one koji vole zdravi street food, okrepu mogu pronaći na štandu Begs plant based streetfoodu gdje su u ponudi dvije bezmesne varijante, jedan s lažnim "pilećim" nuggetsima za 11,50 eura, a drugi s lažnim "shish" ćevapčićima za 11 eura.

-Chicken katzu s rižom, svježom salatom, coleslaw salatom, krastavcem, edamameom i daikonom. Shish je pak baziran na različitim turskim receptima, s dvadesetak različitih začina. U tortilju se stavljaju krastavci, rajčica i luk te umaci. Planiramo se igrati i s novim recepturama, da nije svaki petak isto- govori nam Eduard Beg.

Na Dolcu se nalazi i kutak za OPG-ove s oznakom "Plavi ceker" koji je znak kvalitete i koji je namijenjen označavanju, isticanju te promociji najkvalitetnijih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz cijele Hrvatske. Svi proizvodi iz "Plavog cekera" su visokokvalitetni i dodatno provjereni u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar i Prehrambeno biotehnološkom fakultetu. Tako će se na PLACE marketu naći neki od najkvalitetnijih proizvođača meda, likera, vina, džemova, rakija, domaćih mesnih delicija, sireva, sokova i voćnih sirupa, ulja, raznih namaza od povrća te drugih proizvoda….“