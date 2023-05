VIDEO Incident na Dolcu: Performere napali muškarci, intervenirala policija

Manji incident dogodio se ove srijede u poslijepodnevnim satima, i to kada je bubnjarska skupina 'Zli bubnjari', koja je u sklopu prosvjeda inicijative Zagreb te zove, zasvirala na platou tržnice Dolac. Manjoj skupini ljudi koja je u isto vrijeme sudjelovala na misi u blizini zasmetala je njihova svirka.

Više muškaraca došlo je do bubnjara te su počeli vikati na njih, a u jednom trenutku je došlo i do fizičkog nasilja pa su im muškarci počeli gaziti bubnjeve. Na kraju je intervenirala i policija koja je smirila situaciju.

Jutarnji list prenosi kako je jedan muškarac galamio kako se ''moraju maknuti jer Zagreb slavi svoj dan'' te da je to ''provokacija'', a sve je pokušala i smiriti žena koja je bila s bubnjarima te koja je kazala kako se radi o performansu koji se održava u povodu proslave 75 godina Studentskog kulturnog umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić, no to također nije bilo od pomoći.

Inicijativa Zagreb te zove ranije je objavila kako ove srijede održava ''generalna proba na otvorenom'' skoro 400 izvođača SKUD-a Ivan Goran Kovačić, a istom prilikom skupljaju i potpise za očuvanje i obnovu zgrade Miletić u kojoj se SKUD inače nalazi. ''Njihove prostore članovi trenutno ne mogu koristiti, vode bitku s obnovom zgrade a u međuvremenu probe održavaju u raznim neadekvatnim prostorima'', objavili su ranije.

