Stipendije Zagrebačke županije od ove godine još su veće: Prijave su u tijeku, evo detalja

Iz Zagrebačke županije stižu dobre vijesti za učenike i studente, sadašnje i buduće stipendiste. U ovoj školskoj godini značajno raste iznos stipendija i to za učenike s 80 eura na 120 eura mjesečno, a za studente sa 160 eura na 240 eura mjesečno. Raspisanim natječajem koji je otvoren do 28. listopada 2024. godine Zagrebačka županija traži 75 novih stipendista – 45 učenika i 30 studenata. Za njih, kao i 117 „starih stipendista“ koji su zadovoljili uvjete za nastavak financiranja u ovoj školskoj/akademskoj godini Zagrebačka županija osigurala je 430 tisuća eura.

„Gradnja novih školskih objekata, energetske obnove škola, nagrađivanje uspješnih učenika i mentora i stipendije mjere su kojima Zagrebačka županija kontinuirano podiže kvalitetu obrazovanja na svom području“, rekao je župan Stjepan Kožić, naglasivši kako vjeruje da će veći iznos stipendija motivirajuće djelovati na učenike i studente ali i pomoći roditeljima u kućnom budžetu. Dodao je kako je ukupan iznos za stipendije u Zagrebačkoj županiji sa 270 tisuća eura u prošloj školskoj godini povećan na 430 tisuća eura u ovoj školskoj godini.

Od 45 stipendija za učenike, prema kriteriju izvrsnosti dodijelit će se 20 stipendija, od čega do 3 za zanimanja glazbenog smjera. Prema socijalnom kriteriju dodijelit će se 25 stipendija za učenike, od čega do 10 za deficitarna zanimanja kao što su limar, klesar, mesar, medicinska sestra, dentalni asistent, pediker, kuhar, elektroinstalater, elektromehaničar, bravar, alatničar, tokar, instalater grijanja i klimatizacije, vodoinstalater, plinoinstalater, fasader, staklar, krojač, zidar itd.

Od 30 stipendija za studente, prema kriteriju izvrsnosti dodijelit će se do 15 stipendija, od čega do 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera. Prema socijalnom kriteriju dodijelit će se do 15 stipendija.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnim pločama Zagrebačke županije, svih gradova i općina u Zagrebačkoj županiji te na web stranici Zagrebačke županije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Pozivamo sve zainteresirane učenike i studente da se do 28. listopada 2024. godine jave na natječaj. Prijave se dostavljaju osobno u Pisarnicu Zagrebačke županije ili poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, u zatvorenim omotnicama s naznakom „Za natječaj za dodjelu stipendije“. Tekst natječaja i prijavni obrazac nalaze se ovdje, a više informacija može se dobiti na brojeve telefona 01/6052-848 i 01/6052-849.

VEZANI ČLANCI: