'Stradala je Tuđmanova bista, mislili su da je i mene zatrpalo'

Kao kula od karata. U sekundi se tako danas ujutro urušio dio zgrade u centru metropole, točnije u Medulićevoj 12, opisao nam je kipar Ivan Kujundžić čiji se atelijer, među ostalim, ondje pretvorio u hrpu šute.

U oblaku prašine i ispod teškog građevinskog otpada, odnosno komada betona, zidova i crijepa, srećom, nitko nije stradao, ni ostao zarobljen. Doduše, osim skulptura umjetnika čija se vrijednost procjenjuje na oko 200.000 kuna. Kolika je pak ukupna šteta, tek će se saznati.

Igrom slučaja, dakle, nitko nije izgubio glavu, a lako je mogao jer u tim prostorima u vlasništvu Grada boravi desetak umjetnika. Kako doznajemo iz Policijske uprave zagrebačke, “do urušavanja je došlo prilikom pripremnih radova za sanaciju temelja objekta koji se urušio”, a nadležna tijela, kazali su, još utvrđuju sve okolnosti i nakon toga će se znati više detalja. Izvijestili su i kako je utvrđeno da nema opasnosti od daljnjeg urušavanja.

– Inače sam stalno upravo u tom dijelu zgrade boravio i radio, ali sam sasvim slučajno u tom trenutku otišao na kavu. Radnici su se prepali i brzo me u panici zvali jer su mislili da sam ispod ruševina. Za dlaku sam izbjegao smrt. Telefon mi neprestano zvoni od jutra i svi me pitaju jesam li dobro – kazao je Kujundžić.

Čim je vidio situaciju na terenu, kontaktirao je gradski Ured za prostorno uređenje i izgradnju, a ubrzo je potom stigla i policija, koja je ogradila sporno područje, te vatrogasci.

– Ne znam što se točno dogodilo, taj dio zgrade je bio malo popucao od prošlogodišnjeg potresa, ali se, prema mojim procjenama, nije trebao urušiti. On je puno mlađi od same zgrade i nije imao, koliko znam, nikakvu oznaku statičara nakon potresa. Nisam se nadao da će se ovo dogoditi. Dan prije sam uočio neke dilatacije, ali nisam mislio da će ovako završiti. U najvećem je dijelu objekta rađeno sve po svim pravilima struke, no ovaj tu nadograđeni dio atelijera bio je poseban i o njemu se trebalo možda malo više voditi računa – rekao nam je vidno uzrujani kipar koji je u tom prostoru otprilike godinu dana.

Inspekcije će, dodao je, utvrditi zašto je točno došlo do urušavanja. Iz Grada pak neslužbeno doznajemo da je zgrada koja je naknadno dograđena imala crvenu oznaku i stoga bila opasna za život, a poručili su i kako će se o cijelom slučaju očitovati kada budu imali više informacija.

– Ne želim prerano donositi zaključke. Možda se nešto dogodilo dok su radnici na gradilištu pokraj kopali, ali moguće je i da su izvođači radova koji su nadograđivali atelijer pogriješili. Tu se pokraj, naime, radi moderna zgrada s nekoliko katova i krenulo se kopati prije tri, četiri mjeseca – kazao je Kujundžić, dodajući da mu je drago što je prvi dio atelijera ostao čitav jer se ondje trenutačno nalazi reljef vrijedan nekoliko milijuna kuna.

Obitelj iznad na moru

– Još se u ruševinama može vidjeti bista Franje Tuđmana koja vrijedi oko 120.000 kuna. Šteta, ali sve je to materijalno i najvažnije je da su svi živi i zdravi. Radnici su se više prepali za mene u trenutku urušavanja nego za sebe, a bili su tik do mjesta događanja – rekao je umjetnik dodajući da iznad atelijera živi i mala obitelj koja je, srećom, trenutačno na moru.

Što se tiče gradilišta pokraj objekta, na ploči kojom je označeno stoji kako je riječ o zgradi stambeno-poslovne namjene. Kontaktirali smo i investitora, na čiji se broj nitko nije javljao, i izvođača radova, gdje su nam kazali samo kako o današnjem događaju ništa ne znaju.

