Urušio se dio zgrade u centru Zagreba: 'Pukim slučajem bio sam izvan prostora i nije se dogodilo ono najgore'

U Medulićevoj ulici 12 u Zagrebu urušio se dio zgrade u kojem je bio atelijer kojim se koristio kipar Ivan Kujundžić. Radi se o zgradi koju su umjetnici dobili na korištenje.

Prema njegovim procjenama, šteta na skulpturama je oko 200 tisuća kuna, a kaže kako je prava sreća da nije u tom trenutku bio u toj prostoriji. Pokraj zgrade nalazi se gradilište i radnici su ga odmah zvali u panici jer su mislili da je bio u prostoriji.

– Tu su intenzivni radovi na gradilištu tri-četiri mjeseca. Doista moram priznati, u velikom djelu rađeni su po svim pravilima struke, no ovaj tu dio atelijera bio je poseban, nadograđeni dio, o kojem je trebalo možda malo više voditi računa. Je li bilo nekakvih propusta na gradilištu, to će utvrditi inspekcija. Jučer sam ulazeći u ovaj prostor utvrdio velike diletacije, no nije bilo nikoga na gradilištu i mislio sam da se doista radi o nekom malom sporadičnom radu samog zemljišta, odnosno diletacije samog prostora. Jutros sam došao tu u atelijer, srećom da sam otišao na kavu jer sam u ovoj prostoriji radio i boravio. Sva sreća da sam izašao, nema žrtava na gradilištu i nitko nije ozlijeđen. Odmah sam se pojavio, zvali su me jer su mislili da sam nestao – rekao je Kujundžić.

– Pukim slučajem bio sam izvan prostora i nije se dogodilo ono najgore. Jučer su bile velike diletacije i mislio sam ih (radnike) obavijestiti. Prostorija je cijelo vrijeme djelovala napuknuto... to je dijelom i od potresa... Ipak treba čekati nalaz inspekcije da ona utvrdi je li bilo nekakvih propusta na gradilištu. Stradalo je nekoliko skulptura, to ćemo lako napraviti. Važno je da nitko nije stradao – izjavio je Kujundžić.