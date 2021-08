Potpuna katastrofa za simbol Zagreba! Grad neće financirati Cibonu, a sponzora nema

Predvođeni trenerom Vladimirom Jovanovićem, košarkaši Cibone započeli su pripreme za novu sezonu. Na prvi trening stigla su i četiri nova igrača: reprezentativac BiH Amar Gegić (23, 200 cm), argentinski reprezentativac Jose Vildoza (25, 191 cm), američki centar Nathan Donald Reuvens (23, 211 cm) te pojačanje iz Gorice Ivan Majcunić (25, 193 cm).

>>> Bračni par Sinković za Večernji TV:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Uz ostale igrače pod ugovorom (Radovčić, Mustapić, Branković, Drežnjak, Nakić), ali bez juniorskih reprezentativaca, na treningu smo vidjeli i dva “gostujuća” košarkaša, Marka Ramljaka i Josipa Popića, igrače koji nemaju ugovor s Cibonom, ali će se s njima pripremati. U tom svojstvu trebao se pojaviti i Nik Slavica, ali nije premda je večer prije bio na prigodnom druženju, na kojem se pojavio i počasni predsjednik kluba Mirko Novosel.

Nakon tog sastanka očito je došlo do razgovora prvog trenera i Slavice nakon kojeg je on odlučio odustati.

– Premda je bio najavljen, Slavica s nama neće trenirati. No, zato su tu Popić i Ramljak koji će nam pomoći da imamo što bolje treninge, a mi ćemo njima poslužiti da se što bolje pripreme za novu sezonu – kazao je Jovanović i pojasnio svoju viziju igre za nadolazeću sezonu.

Agresivno i brzo, puno trčanja

– Volio bih da Cibona igra agresivno, čvrsto i brzo, uz puno trčanja, i tako smo igrače i birali. Nadam se da ćemo ove sezone biti puno uspješniji nego prethodne.

U momčadi bi talentom trebali prednjačiti Roko Prkačin (18) i Lovro Gnjidić (20), domaći mladi igrači.

– Oni pripadaju među najtalentiranije igrače u Hrvatskoj i na Balkanu i ovo bi za njih trebala biti sezona afirmacije. Bez obzira na to što je tako mlad, a kao takav i najmlađi kapetan, Prkačinu će ovo biti već treća seniorska sezona i od njega očekujem da nosi momčad i da sav svoj talent pretvori u kvalitetu i kao takav bude pobjednik.

Kako je sve donedavno bio u sastavu hrvatske U-20 reprezentacije, Gnjidić je zamolio za nešto kasniji dolazak na pripreme, da malo predahne. I bez obzira na priče o tome da je on praktički Mornarov igrač, u Ciboni očekuju da se u petak pojavi na pripremama.

– Ako se do tada nešto nepredviđeno ne dogodi, taj dan očekujem ga na treningu. Pod uvjetom da bude s nama, ozbiljno ću na njega računati. Samo se nadam da on želi igrati za Cibonu i nositi njezin dres. Ako to nije tako, onda je to već u startu problem.

Govorio je Jovanović i o pojačanjima:

– Majcunić je sjajan šuter i trebao bi biti ozbiljan igrač u rotaciji. Gegićevim dolaskom dobili smo igrača koji će nam dati novu atletsku dimenziju, a on može igrati na više pozicija. Reuvens je sezonu završio na prestižnom sveučilištu Wisconsin, poznatom po radu s visokim igračima, a za centra je dosta pokretljiv i postiže koševe okrenut i leđima i licem košu, a pogađa i trice.

I on i Vildoza morat će proći razdoblje prilagodbe jer su prvi put u Europi.

Bit ćemo aktivni na tržištu

– Zna se dogoditi da se i neki dobri igrači ne snađu u nekom sustavu, da se ne prepoznaju i ne prilagode, no nadam se da se to njima neće dogoditi, premda nema pravila. Vildoza je igrač kojeg su htjeli i neki jaki europski klubovi, no mi smo ga na vrijeme “rezervirali”. Bio je MVP argentinske lige, a igrao je i za reprezentaciju u sveameričkim kvalifikacijama. Klasični je izdanak argentinske škole, nepredvidljiv, netipičan, postiže koševe na više načina a ima i lidersku crtu. Bez takvog igrača u sastavu nema napretka ni Gnjidiću ni ostalim mladim igračima.

Nije to, kaže Jovanović, cijela momčad.

– Ovo je veći dio, no radit ćemo i doselekciju. Bit ćemo aktivni na tržištu i reagirati pomislimo li da nam još nešto treba.

Nadamo se da će trener i sportski direktor Marin Rozić imati čime reagirati. Jer kada je riječ o financiranju kluba, a Grad je jedini stabilan oslonac Cibone, onda je to tema uz koju se vežu mnoga pitanja. Koliko saznajemo, nova gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Tomaševićem ne namjerava financirati Cibonu onako kako je to činila Bandićeva uprava po njegovu nalogu. A ako se taj dio novca znatno smanji, a novih klupskih sponzora na vidiku baš i nema, hoće li glavni menadžer Čavlović sve to moći “hendlati” kao dosad?