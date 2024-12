Što vas sve čeka na ovogodišnjem Artistico festivalu?

Novo, trodnevno izdanje ARTISTICA, festivala nekonvencionalne kreativne produkcije i dizajna, održava se od 13. do 15. prosinca u zagrebačkom Studentskom centru.

Festival nekonvencionalne kreativne produkcije i dizajna ponovo će pretvoriti zagrebački SC u mjesto umjetničke kreativne i inspirativne energije. Uz pomoć sjajnih izlagača, sudionika i kreativaca publici će donijeti izložbe mladih autora i predstavljanja umjetničkih projekata, neizostavni izložbeno-prodajni sajam autorskih radova i brojne radionice. Sve je to recept za odličnu zabavu, druženje s autorima i najveći izbor jedinstvenih kreativnih radova i ideja.

Ovih blagdana darujemo umjetnost

Želite li nekome (ili sebi) ovih blagdana darovati dašak umjetnosti, nešto posebno i neponovljivo? Čeka vas pedeset umjetnika, kreativnih stvaraoca i dizajnera koji će predstaviti svoje originalne umjetničke predmete i autorske radove i omogućiti posjetiteljima kupnju unikatnih darova. U njihovoj ponudi pronaći ćete, slike na platnu, ilustracije, kolaže, zidne dekoracije, slike od mahovine i kokedame (biljke uzgajane u kuglici tla), ukrase za dom, predmete od keramike, eco betona, drveta, odjeću, modne dodatke, torbe, ruksake i raznovrstan autorski umjetnički nakit. Sve autore vaših ovogodišnjih sjajnih darova upoznajte OVDJE.

Na mladima svijet ostaje – i umjetnost također

Poseban dio programa pod nazivom IZLOŽI SE! rezerviran je za predstavljanja studenta i mladih autora iz područja vizualnih i primijenjenih umjetnosti. U tom će se showroomu predstaviti sjajni projekti i kreativci: OCTOPUS VULGARIS / Ani Einwalter, OUT OF MY LIFE / Ema Kreč, OBLIVION / Maro Vuić, MARTA IZA OBJEKTIVA / Marta Dobroević, NOSTALGIA HAS RUINED MY LIFE / Marino Perović, InHeritage / Paula Srdanović, Tibor Skala i Marko Maričević, ROSA OBSCURA / Orla Bird, R.A.D. UMJETNOST PRENAMJENE / REkreator, grupa autora. Ovi će mladi ljudi publici pokazati svoje viđenje svijeta i doživljaj umjetnosti svojim autorskim radovima među kojim će se naći likovni radovi popraćenih poezijom, unikatno oblikovana keramika, fotografije, grafički radovi i ilustracije, tehnologija u službi očuvanja kulturne baštine te brojne ideje prenamijene i stvaranja novih vrijednosti odbačenim predmetima. Više o njima pročitajte OVDJE.



Umjetnost uživo

Posjetitelji će moći uživo pratiti proces stvaranja i pojedinih umjetničkih djela. Jedan od naših najpoznatijih street Art umjetnika, Miro Modul oslikavat će slikarsko platno, koristeći se svojim prepoznatljivim stilom izražavanja kaligrafskim potezima, a mlade će talentirane portretistice Adrijana Brčić, Paulina M. Vukoja i Kristinka Lazar, svaka na svoj način, uživo izrađivati portrete posjetitelja.

Za sve posjetitelje koji žele razjasniti pojedine životne situacije i otvoriti dijalog sa samim sobom, predivno ilustrirane tarot karte koje je izradila Orla Bird čitat će majstorica Space Tiger 9.



Prezabavne radionice za sve uzraste

Svakog dana na Artisticu za male i velike posjetitelje priprema se bogat program besplatnih art radionica koje će voditi akademski umjetnici, pedagozi i iskusni kreativci. Od izrade unikatnih stickera za djecu ili izrade blagdanskih motiva koji će zasvijetliti u mraku, do bojanja tekstila i izrade novčanika od audio kazeta za odrasle, svi posjetitelji će moći nešto naučiti, isprobati nove tehnike i osloboditi svoju maštu. Tu su i radionice koje će posjetiteljima pomoći produbiti svoju svjesnost kroz umjetničke tehnike i uz pomoć njih dovesti do mindfulnessa.​

Neizostavne su i jump-in radionice CREATE YOUR OWN i STOP AND PAINT kojima se posjetitelji mogu priključiti kada god požele te se okušati u raznim likovnim tehnikama ili pak izraditi svoj jedinstveni blagdanski ukras.

Festival će biti otvoren svakog dana od 12 do 21 sat, a ulaz je besplatan.

Vidimo se u SC-u uz inspirativnu atmosferu i kreativnu energiju.

Detaljnije informacije dostupne su na:

https://udrugarekreator.wixsite.com/artistico2024