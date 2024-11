Što nas sve očekuje na najdugovječnijoj zagrebačkoj adventskoj lokaciji? Zrinjevac ni ove godine neće razočarati

Advent Zrinjevac, najstarija adventska lokacija u Zagrebu, ove će godine zablistati u potpuno novom ruhu. Posebno osmišljen novi vizualni identitet projekta potpisuju talentirane dizajnerice Maja Preglej i Maša Vukmanović, a scenografija posvećena glazbi stavlja Glazbeni paviljon u središte adventskog ugođaja na Zrinjevcu. Po svojoj ponudi, dekoracijama i ugođaju, Advent Zrinjevac je ove godine pravi klasik — svečarski, elegantan i veseo.

Tijekom ovogodišnjeg adventa, posjetitelji će svakodnevno moći uživati u glazbi uživo, uz dva koncerta dnevno i najraznolikijim žanrovima, poput jazza, bluesa, klasične glazbe, šansona i šlagera, kao i modernim hitovima, nastupima dječjih zborova te duhovnoj glazbi. Posjetitelje očekuje oko 100 vrhunskih koncerata na kojima će nastupiti više od 200 glazbenika, a glazbeni program pažljivo je kuriran kako bi ponudio raznolikost žanrova, zadovoljavajući raznovrsne glazbene ukuse i generacije. Organizatori će uz nastupe poznatih imena hrvatske glazbene scene poput Matije Cveka, Marka Tolje, Nike Turković, Eni Jurišić i Vjeke Ključarića, White Quarteta i Martina Kutnara te mnogih drugih, a najljepšu zagrebačku pozornicu prepustit će i mladim, talentiranim umjetnicima u usponu.

Posjetitelji će tako moći uživati u zvucima bluesa i jazza, posebno osmišljenim ciklusima “Zvijezde na Zrinjevcu”, “Klasika u podne”, “Hit do hita subotom”, večerima zagrebačkih šansona te se rasplesati uz energične ritmove najnovijih hitova. Nedjelje će biti rezervirane za koncerte dječjih zborova i duhovnu glazbu. Posebni glazbeni programi osmišljeni su za Badnjak i Staru godinu i sigurno neće razočarati. Na Staru godinu posjetitelje očekuju koncerti uživo koji će trajati do 2 sata u noći, a prvi dan 2025. nakon što se odmore od novogodišnje noći uz sarmu i bečki koncert, moći će upotpuniti klasičnim koncertom valcera i koračnica s početkom u 17 sati.

Advent Zrinjevac donosi kreativan i interaktivan program za najmlađe posjetitelje. Od ponedjeljka do petka, djeca će moći sudjelovati u obrtničkim radionicama koje će voditi obrtnici u suvenirskim kućicama, a tijekom vikenda u inspirativnim i edukativnim pričama Martine Fruk Bartol, radionicama izrade hranilica za ptice i hotela za kukce te uživati dječjim predstavama i izvedbama dječjih zborova. Tu je i poseban program za Svetog Nikolu, staru godinu te još poneko slatko iznenađenje.

Na 12 pomno biranih ugostiteljskih kućica, ovogodišnji Advent Zrinjevac donosi gastronomski doživljaj koji u centar zbivanja stavlja domaću kuhinju, a osmišljen je uz pomoć poznate gastro blogerice i autorice kuharice “Mrvu ovog, zeru onog”, Sandre Rončević. Posjetitelji će uživati u klasicima poput purice s mlincima, kotlovine u novom ruhu, sarmi, bunceku sa zeljem, pajcek sendvičima, tačkrlama, knedlama sa šljivama, fritulama čupavcima, štruklama, orahnjači i makovnjači te vanilin kiflicama. Sve namirnice dolaze od lokalnih proizvođača i OPG-ova, čime se osigurava visoka kvaliteta i svježina svakog jela, podržava domaća proizvodnja i čuva tradicija. Za potpuni užitak, tu je i bogata ponuda domaćih vina i pjenušaca, raznih toplih koktela, puncheva te nezaobilazni kuhano vino, tople čokolade i čajevi.

Advent Zrinjevac je poseban i po bogatom božićnom sajmu koji je smješten na unutarnjim šetnicama parka. 20 prekrasnih novodizajniranih adventskih kućica, ispunjeno je rukotvorinama i darovima, a svaka nalik maloj blagdanskoj riznici. Bogata ponuda ručno rađenih unikatnih suvenira, uključujući različite vrste nakita, rukotvorina, drvenih igračaka, licitarskih srca, umjetnina, svijeća, sapuna, ljekovitog autohtonog bilja i ukrasa za bor, sigurno će razveseliti i domaće i strane posjetitelje koji ovdje mogu naći poklon za najmilije ili suvenir za ponijeti kući.

Isto tako, na Adventu Zrinjevac će se održati razne radionice koje educiraju djecu i odrasle na temu zaštite okoliša, a tu izdvajaju Zero waste radionice, koje će voditi vlasnica prvog zero waste coffee shopa u Hrvatskoj, Lori Brnčić, koja je namijenjena odraslima, i razne ekološke radionice za djecu. Advent Zrinjevac otvara svoja vrata posjetiteljima svečanim otvorenjem ove subote tradicionalnim paljenjem lampica u cijelom parku u 20 h, a posjetitelji mogu već za vrijeme perioda zagrijavanja od 27. studenog, prošetati parkom i uživati u ugostiteljskoj ponudi, kao i ponudi rukotvorina i suvenira. Advent Zrinjevac bit će otvoren svaki dan od 12 do 23, a vikendom će radno vrijeme biti produženo od 10 do 24 h.