Što je u metropoli novo, a možda vam je ostalo 'ispod radara'

Morile su posljednjih nekoliko mjeseci metropolu, kao i ostatak zemlje, brige zbog epidemije, ali i potresa, no otvorili su se u tom razdoblju u gradu i mnogi restorani, barovi, dućani, stigle su “svježe” kolekcije odjeće i beauty trendovi, pojavili se drukčiji okusi sladoleda i koktela... Pa evo popisa “novotarija” koje su vam možda ostale “ispod radara“.

Gableci u Kutu

Veganska jela poput polpeta od graška i crne riže koja se, kažu, rasprodaju prva, ali i poneka delicija za mesoljupce, primjerice bolja u kojoj ima ječma, bukovača i pilećih želudaca, “prošli” su menijem novoga minirestorana u Varšavskoj. Nazvan je “Kut”, a vizija je chefova Ivane Bekavac i Grge Bačelića da svaki dan u ponudi imaju tri nova jela idealna za gablec, koja stoje od 30 do 60 kuna.

S okusom slane čokolade

Sladoled od slane čokolade spojene s kikirikijem, pistacijom, indijskim oraščićem i karamelom novi je hit “Gelato i brunch bara Melt” u Radićevoj. Dugogodišnje prijateljice Lucija Zidić i Lucia Cvitanić nude i sezonske verzije od, primjerice, lubenice ili marelice, a mogu se kod njih kušati i neka druga nova jela, poput veganske tofu zdjele s povrćem.

Pivski Delirium tremens

Ljubitelji piva zasigurno će rado posjetiti šarmantni “Le Petit Belge”, otvoren u svibnju na Trgu Dražena Petrovića. U ponudi imaju 35 vrsta belgijskog i desetak hrvatskih craft piva. – Najpopularniji su La Chouffe, ugodnog voćnog okusa i začinjeno korijanderom te Delirium tremens, koji je nekoliko puta proglašen najboljim na svijetu – govori ekipa iz pivnice.

Aldukov showroom

Oni koji, pak, žele “osvježiti” ormar, mogu navratiti u novu trgovinu dizajnera Ivana Alduka na Trgu kralja Tomislava. Uz komade iz ready-to-wear kolekcije, ondje su vjenčanice s potpisom dizajnera čija se haljina pojavila na “Zlatnim globusima”. – Pripremamo i novu kolekciju vjenčanica koja će biti dostupna od sredine mjeseca – poručuje Alduk.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 02.07.2020., Zagreb - Trgovina modnog kreatora Ivana Alduka. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Falafel na Opatovini

Bliskoistočne kuglice od slanutka stigle su na Opatovinu, gdje se smjestio restoran “Falafel, etc.” – Trenutačno je najpopularnija falafel combo salata u kojoj ima i ukiseljenog crvenog kupusa, batata, cikle... – nabraja vlasnica Antonija Kraljičković. Uskoro na meni stiže falafel punjen veganskim sirom, što bi također mogao biti “pun pogodak”.

Krafnice s Instagrama

Dobro se “primio” i Ice Donuts, odnosno Sparov sladoled na štapiću u obliku američkih krafni. Hit je na Instagramu jer je vizualno atraktivan, a nude se okusi vanilije i jagode. Preliven je glazurama od tamne ili bijele čokolade te posut mrvicama.

Naelektrizirani doživljaj

How yes no, koktel s posebnim “buzz button” cvjetićem koji stvara elektrizirajući okus u ustima, osvježenje je iz ponude “Rootsa”. Kušati se može iza 16 sati jer do tada u “Juice and cocktail baru” u Tomićevoj poslužuju svježe sokove, milkshakeove, smoothije…

Romana s Vrbana

Volite li pizzu, posebice romanu, koja je tanke hrskave korice i bogata okusom, zaputite se u Vrbane. Točnije, u Kuzminečku ulicu, gdje je otvorena pizzerija “Come to Mama”. Nude deset vrsta koje će zadovoljiti ukus svakog zaljubljenika u pizzu.

Vjenčanice za 2021.

U salon vjenčanica “Vesna Sposa” stigli su komadi iz nove kolekcije ukrajinskog brenda Milla Nova i svjetski poznate talijanske Berte, i to za 2021. godinu. – Novitet je i online uzimanje mjera mladenkama koje zbog pandemije ne mogu doći na finalnu probu – kaže vlasnica Vesna Pretković.

Bezglutenska vegepekarnica

Pojesti nešto “na brzinu” mnogima je regularna stvar, a ako već mora biti tako, neka bude i zdravo. Moto je to Jelene Tomašević, vlasnice nedavno otvorene “Simple Bake” pekarnice. Smjestila se u Zelinskoj, nedaleko od njezina veganskog restorana, a nudi kruh, peciva i slastice od posebnih bezglutenskih mješavina.

Plesna bajkovnica

Obrt za čuvanje djece i poduku “Plesna bajkovnica” otvoren je u Stenjevcu. – U programu su redovito osmosatno, odnosno poludnevno ili kraća povremena čuvanja djece uz čitanje bajki, a upravo je počela i ljetna plesna bajkovnica – kaže vlasnica Snježana Đidara Bojanić.

Zlatna i srebrna maska

Zlatna maska ima antiage učinak, a srebrna smiruje crvenilo te ima protuupalno djelovanje – objašnjava Iva Ninić, vlasnica centra “Nevia”, u koji je prije tri tjedna stigao apsolutni hit u kozmetičkim tretmanima zvijezda. Maska se ne odljepljuje, a učinak je, kažu, odmah vidljiv.

Foto: Sanja Jagatić

Pasta na Europskom trgu

Svježa domaća tjestenina prelivena umacima poput green curryja ili muškatne kreme od tikve i viskija može se kušati u Street food baru “Piacere Pasta” na Europskom trgu. Jelovnik povezuje mediteranski i kontinentalni stil, a od idućeg tjedna, najavljuje vlasnik Ivan Vučković, u ponudi će biti i ljetne toplo-hladne salate sa zanimljivim začinima.

S duplim espressom

Kokteli su novost u bistrou “Pod zidom”. Uz klasike ili pak bezalkoholne, tri su s potpisom bistroa. Espresso kombinira votku, limun, kardamom i dupli espresso, u Kruškama su, među ostalim, viljamovka i sok od limete, a u Marelicama gin i sirup od lavande. Stoje od 20 do 45 kuna.

Organdij iz Masarykove

Novu liniju ima i dizajnerica Đurđica Vorkapić. Njezin je butik “Hippy Garden” u Masarykovoj odnedavno bogatiji za kolekciju od organdija koja zaokružuje stil brenda. – Materijal za kreacije stigao je iz Italije, a cvjetni uzorak baš daje tu notu našoj prepoznatljivosti – govori dizajnerica.

Džem od viskija

Prirodne džemove, i to od viskija i borovnice, maline te manga i limete, proizvodi novi brend ZEST&co, a kupiti se mogu u pekarnici “Korica” i “Farmashopu”. Planiraju i nova iznaneđanja, kaže Iris Urem, koja stoji iza brenda.

Walk-in depilacija

Prvi hrvatski specijalizirani walk-in salon otvoren cijeli dan nalazi se u Vlaškoj, što znači da u “Sugared by Jantar” organsku egipatsku depilaciju dobivate bez prethodnih narudžbi i čekanja.