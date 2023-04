Stiže nam uskršnji vikend, a mi vam donosimo vodič s događanjima koja ne smijete zaobići

Uskrs u zvuku, slici, edukaciji i zabavi. Svatko na svoj način voli proslaviti najveći kršćanski blagdan, a ponude u Zagrebu i nadomak metropole ove godine ima za svakoga. S obzirom na to, donosimo vam vodič za uskršnji vikend pa proučite u čemu se, osim šunkice, jaja i mladog luka, može uživati tijekom nadolazećih dana.

Melodije Uskrsa u srcu grada

Glazbeni poklon povodom Uskrsa pripremila je zagrebačka Turistička zajednica i to u obliku šest prigodnih besplatnih koncerata koji će se održavati na različitim lokacijama u Centru. Na prvi se možete uputiti već u nedjelju u 20 sati, na sam Uskrs, kada će u Grkokatoličkoj konkatedrali svetog Ćirila i Metoda na Gornjem gradu nastupiti Zagrebački kvartet, najstariji komorni ansambl u Hrvatskoj.

Na Uskršnji ponedjeljak netom prije ručka, u 12.30, možete uživati u zvucima hrvatskih uskrsno-pučkih popevka koje u Bogoslovni prostor bl. Alojzija Stepinca donosi ansambl Lado. Koncerti će se održavati i tijekom nadolazećeg tjedna, a slušat će se i ansambl projekt Lazarus, Tamara Obrovac i Transhistria Ensemble te Komorni zbor "Ivan Filipović". Detaljan raspored možete provjeriti na stranicama Turističke zajednice. Sve lokacije ukrašene su cvijećem i pisanicama pa osim koncerta, nemojte propustiti ni priliku za šarenu uskršnju fotografiju.

06.04.2023., Zagreb - Kaptol. Okruzeni gradjevinskim radovima piceki i dalje privlace pozornost prolaznika. Iako travnjaci nisu uredjeni kao prijasnjih godina nekoliko simpaticnih figura postavljenih uoci Uskrsa daju naslutiti da nam se blize i ti dani u godini. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kreće Kravat pukovnija

Nezaobilazna stanica za sve one koji se u Centru nađu u jutarnjim satima na Uskršnji ponedjeljak jest i Smjena straže Počasne satnije Kravat pukovnije, prva u novoj sezoni. Ceremonija kreće u 11.30 spajanjem konjičkog i pješačkog postroja te predajom stijega na križanju Mesničke i Ilice. Svečanost završava u 13 sati na Trgu bana Josipa Jelačića, primopredajom stijega i razdvajanjem stroja.

30.072022., Zagreb - Smjena straze Kravat pukovnije na Trgu bana Josipa Jelacica koja je privukla je mnogobrojne posjetitelje. Photo: Antonio Jakus/PIXSELL Foto: Antonio Jakus/PIXSELL

Zoološki nastavlja s tradicijom Zekanja

Ljubiteljima Zoološkog vrta, posebice onim najmlađima, u ponedjeljak se sprema do sada najbogatiji tradicionalni program Zekanje u Zoo vrtu povodom kojeg će se od 9.30 do 11 sati slasnom uskršnjom trpezom gostiti lavovi, medvjedi, giboni, merkati i kapucini. Bit će im darovane pisanice, a neke životinje će dobiti i kuhana jaja, kaširana punjenim poslasticama.

05.04.2021., Zagreb - Djelatnici zooloskog vrta razveselili zivotinje pisanicama. rPhoto: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Osim toga, na rasporedu je i predstavljanje slikovniceu podne na Zebrinu trgu,koju će voditi Udruga Zecovi te ZekoEko, zabavno-edukativni program posvećen ekologiji.

ZekoEko trajat će i tijekom utorka od 11 do 17 sati. Uskrs u zoološkom ima i humanitarnu notu pa se posjetitelje poziva da sa sobom ponesu plastične čepove kako bi ih darovali Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma. Uz to, svoj rad u Maksimiru će predstaviti Crveni nosovi i SOS Dječje selo.

Vikend van Zagreba

Ako se tijekom produženog vikenda na jedan dan bželite maknuti od gradske vreve, HŽ organizira vožnje Zeko-expressom, dječjim vlakom koji na Uskršnji ponedjeljak u 10 sati kreće iz Zagreba prema Karlovcu. U vlaku će se s djecom družiti uskrsni zeko koji će ih razveseliti prigodnim programom uz zabavne igre i veselu glazbu, a dijelit će se i darovi.

Po dolasku u "Grad na četiri rijeke", zeko će najmlađima pokazati put prema najvećem slatkovodnom akvariju Aquatika gdje će biti organizirano stručno vodstvo. Cijena aranžmana za dijete je 16 eura, a za odrasle 13 eura.

Provjereno mjesto za jednodnevni izlet u blizini metropole je i imanje obitelji Salaj i njihova "Uskrsna čarolija svjetla". Možete ih posjetiti do 16. travnja, svaki dan od 15 do 21 sati. Ove godine očekuje vas više od 25 tisuća svjetlećih pisanica. Posjetitelji će po prvi put uživo moći vidjeti kako nastaju čuvene drvene skulpture koje krase imanje, a novost je da će se na imanju biti i vrt s raznim domaćim životinjama. Cijena ulaznice je četiri eura, s time da djeca do šest godina i osobe s invaliditetom imaju besplatan ulaz.

30.03.2023., Grabovnica - Imanje obitelji Salaj iznova je zabljesnulo u blagdanskom ruhu, ovog puta sa uskrsnim motivima. Naime, u subotu ce biti otvorena Uskrsna prica koju ce posjetitelji moci razgledati do 16. travnja. Obitelj Salaj ponovno samostalno organizira manifestaciju, a ovoga puta imanje je ureseno sa preko 20.000 svijetlecih pisanica te stotinama tisuca ostalih lampica, a sto je najvise do sada tijekom tradicije od 22 godine. Photo: Damir Spehar/PIXSELL Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Ljubitelji svježeg zraka na Uskršnji ponedjeljak mogu se uputiti na Žumberak jer Hrvatsko planinarsko društvo "Japetić" iz Samobora poziva na postuskršnje planinarenje.

-Spakirajte u ruksak malo kruha, vina, šunke, mladog luka, pisanice i kolača – što je ostalo s blagdanskog stola. Nađemo se u 8:30 na Autobusnom kolodvoru Samobor. Dalje autima krećemo prema Gornjoj Vasi, Griču i nastavljamo pješice prema Ječmištu i Pl. kući Vodice- objavili su na svojim stranicama.

Tradicija u Hlebinama i Pregradi

Ono najbolje od starih običaja može se doživjeti na lokacijama koje su samo nekoliko sati udaljene od Zagreba. U Pregradu se ide na manifestaciju 500. Kostelska uskrsna pištola koja se održava do 16. travnja. Otvorenje manifestacije bit će na Veliku subotu u 14 sati na zidinama Kostelgrada. Uz otvorenje će se održati i prigodni program "500 pucnjeva za 500 godina streljanja pod Kostelom" kod crkve sv. Mirka te druženje i streljanje uz glazbeni program na igralištu Područne škole Kostel.

20.04.2019., Zagreb - Iako se uskrsni krijesovi odnosno vuzmenke najcesce vezu za Zagorje i opcenito sjevorozapanu Hrvatsku, ovaj obicaj koji je kod nas dosao najverojatnije iz srednjoeuropskih zemalja vec godinama se moze vidjeti i u istocnom dijelu Zagreba. Svake Velike subote vrijedna ekipa iz VI. Retkovca okupi se uz vatru, druzeci se, slaveci Uskrs i cujavajuci stare obicaje.rPhoto: Patrik Macek/PIXSELL Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Dugogodišnja tradicija njeguje se i u Hlebinama gdje će se na Veliku subotu u 20.30 na imanju Stari zanati zapaliti uskršnji kres vuzmenka. Posjetitelji će na taj način doživjeti dašak nekadašnjeg dočekivanja Uskrsa prilikom kojeg je boravak uz višemetarsku vatru bio nezaobilazan.