Stanovnici Knežije bijesni: U malom parku izgradili bi osmerokatnog "monstruma"

O ideji da usred parka u Ulici Davora Bazjanca nikne osmerokatna stambeno-poslovna zgrada stanovnici Knežije imaju mnogo toga za reći, no ništa dobroga. Tako će jedni prigovarati da se radi o ekocidu i betonizaciji, drugi će istaknuti da bi objekt kvario vizuru kvarta koji čine uglavnom četverokatnice okružene zelenilom, dok treći upozoravaju da bi nakon dovršetka nova zgrada bila toliko blizu susjednima da bi njihovi stanari jedni drugima „gledali u tanjur“. A kad su čuli da je idejni projekt za izgradnju tog, kako ga zovu, „monstruma“ od zgrade od Gradskog ureda za izgradnju Grada dobio lokacijsku dozvolu, složili su se da će učiniti sve što mogu, pa makar i radili noćna dežurstva u tom parku, samo da se namisao ne ostvari.

A problema ima sto

Stajali su tako u redovima satima, i to njih dvjestotinjak, samo kako bi potpisali žalbu na dozvolu, koju su zatim predali Ministarstvu graditeljstva. Poslali su i dopunu žalbi, a sad čekaju povratnu reakciju.

- Reagirat ćemo ovisno o tome što dobijemo natrag, ali već planiramo nekakvu prosvjednu akciju, mada se još nismo dogovorili u kakvom će obliku biti – najavljuje nam Larisa Petrić, vijećnica u Mjesnom odboru Knežija. A da nabroje što im smeta ovog projekta, kažu nam njeni susjedi, pričali bi cijeli dan.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 08.07.2020., Zagreb, Stanovnici Knezije potpisivali su zalbu na odluku gradskog ureda da se izda lokacijska dozvola za izgradnju osmerokatnice na parceli koju trenutno cini park i prizemnica Photo: Emica Elvedji/PIXSELL



- A najveći je problem taj što se tako velika zgrada namjerava dignuti na parceli koja je za to jednostavno premala. Zauzela bi cijeli park i trgovinu koja se na njemu nalazi, i ne bi ostalo metra zelenila do ceste – kaže Mirko Stupar i napominje da je Knežija naselje koje se smatra već dovršenim, pa se na njemu nema što više raditi. Brinu se stanovnici Knežije i da je izgradnja objekta protivno prostornim planovima, s obzirom da su sve zgrade u naselju visine do četiri kata i okružene zelenilom, a jedna od druge su udaljene dovoljno da se između njih mogu igrati djeca.



- Ja sam se u kvart doselila među prvima, odmah nakon velike poplave 1964. godine. I to sam tražila treći kat da mogu kroz prostor gledati prirodu. A da mi pogled sad blokira nečiji balkon? Nema šanse! Ako treba, bdjet ću u parku samo da se to ne dogodi – kaže Ingeborg Bracanović, predstavnica stanara zgrade u Ulici Ludovika Zelenka, a jednako je zgrožena i njena susjeda Danica Kunšt koja je za buduću zgradu rekla da je „užas nad užasima“. Neki, poput Sanje Ajdinovski, Renate Fürst i Nikoline Vrzić napominju da kvart jednostavno ne može podnijeti toliki priljev stanovnika, a s njima i velik broj vozila u prometu.

- Radi se o zgradi sa šezdeset stanova, a ako svaki stan ima po dva automobila to je njih 120 više u kvartu koji i ovako svako jutro doživljava prometni kolaps. Mi to jednostavno ne možemo podnijeti, naše prometnice su potkapacitirane – kaže S. Ajdinovski.



Grad: Papiri su uredni

Razloga za prigovore nema, odgovaraju pak u Gradskom uredu za izgradnju, jer je idejni projekt lokacijsku dozvolu dobio „po PS-u“.

- U postupku je utvrđeno da je idejni projekt kojim je opisana i prikazana stambeno – poslovna zgrada s dvije podzemne i osam nadzemnih etaža izrađen u skladu s Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba. Ako se ispune uvjeti utvrđeni Zakonom o prostornom uređenju, ovaj Ured je dužan izdati lokacijsku dozvolu – objašnjava nam pročelnik ureda Dinko Bilić, no napominje da dobivanje lokacijske dozvole ne znači nužno da će se uspješno ishoditi i ona građevinska, jer prepreku još uvijek čine nesređeni imovinsko-pravni odnosi.



- Zemljište na kojem će se raditi zgrada „leži“ na dvije parcele. Jedna je u vlasništvu investitora, a druga je u gradskom. Valjda se još nisu dogovorili oko otkupa – objašnjava Larisa Petrić.