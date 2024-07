Novi incident u prenoćištu u centru Zagreba: 'Mjesecima ne spavam'

Grad Zagreb otvorio je početkom godine u Ilici 29 privremeno prenoćište za beskućnike i to kako bi tijekom zime osigurali više prostora za osobe kojima je to potrebno. Korisnici prenoćišta na raspolaganju imaju odvojene muške i ženske spavaonice osiguran suhi obrok, topli napitak te stručnu pomoć, no tada je krenula i noćna mora za stanare te zgrade.

Zadnjih nekoliko mjeseci proživjeli smo svašta, od droge, alkohola i nasilja između korisnika prenoćišta, rekao je za HRT stanar Vatroslav Zuppa Bakša… - Pojedinci su učestalo mokrili, povraćali, sve je puno fekalija, cijelo vrijeme smo Grad o tome informirali i Grad je cijelo vrijeme imao dostupne sve informacije što se ovdje događa i nisu ništa poduzimali dok nismo krenuli s medijima, kaže Bakša.

VEZANI ČLANCI

Grad Zagreb osigurao je zaštitara koji na žalost nije bio dovoljan te su ove subote opet imali ozbiljan incident kada je izbio sukob u prenoćištu te je i policija morala intervenirati. Iz Grada su najavili da će prenoćište biti preseljeno u objekt u Ilici 259 za koji je osigurano 500 tisuća eura i u tijeku je izrada projektne dokumentacije, no stanari ove zgrade u to ne vjeruju.

- Mi im osobno ništa ne vjerujemo dok ne vidimo konkretne podatke, naime, navodno rade prenamjenu te lokacije ali mi nemamo vremena više čekati. Mi smo toliko toga već izdržali ja već četiri i pol mjeseca ujutro ne spavam jer od jutra kreće buka, upozorava Bakša.

VIDEO Dva vlaka koja su prevozila ukrajinsku vojnu tehniku pogođena su Iskanderima u regiji Zaporožje