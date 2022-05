Staklo s reflektora palo u bazen: 'Srećom nije pogodilo nikoga, moglo je ubiti dijete'

Dio stakla s reflektora u bazenu u zagrebačkim Utrinama odvojio se u srijedu za vrijeme treninga i pao u plivački stazu. U bazenu su se u tom trenutku nalazila djeca.

- Djeca su plivala svoju turu u stazi kad je u bazen pao komad stakla s reflektora. Staklo srećom nije pogodilo nikoga, ali da je s te visine palo na neko dijete, moglo ga je ubiti - ispričao je za 24 sata čitatelj čije je dijete bilo u bazenu kad je staklo palo.

Dodao je kako ne zna ima li danas treninga ili ne.

- Nitko nas o ničem nije obavijestio. Ne znam ni jesu li pregledali te lampe. Nije mi bilo svejedno jučer, nemam osjećaj da je sto posto sigurno za treninge. Ne ljuti me što se dogodilo, nesreće se događaju, ali me ljuti ako nitko ne reagira - rekao je.

Zagrebački plivački klub koji na Utrinama ima treninge potvrdio je incident.

- Nešto se dogodilo i to staklo je palo. Djeca su prišla trenerima i rekla da je nešto palo. Svaki trener je na svome mjestu i mi to nismo vidjeli, djeca su se razgibavala, neka su bila na tribini i onda su došli i rekli jednoj od trenerica da je to palo pa je ona prenijela dalje - potvrdili su za 24 sata.

