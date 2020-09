Slave u Gornjem Vrapču: Više ne moramo ispumpavati septičku jamu i strahovati od poplave

Gotovo četvrt stoljeća, točnije 23 godine, stanovnici odvojka Ulice Karasmani u Gornjem Vrapču pokušavaju dobiti priključak na gradsku odvodnju. No nije išlo unatoč tome što se njihove kuće nalaze samo dvadesetak metara od kanalizacijskog sustava koji prolazi kvartom. Jer je problem, objašnjava stanovnik Marijan Borac, bio u tome što odvojak leži nekoliko metara nizbrdo od odvodne cijevi pa je otpadne vode iz domova teško dovesti uzbrdo do nje.

Stanovnici su slali molbe, zvali na sve moguće brojeve, a za pomoć su se obratili i vijećnici Mjesnog odbora Vlasti Cvetković, koja je bez uspjeha pokušala stvar riješiti preko Gradske četvrti. A onda je o “golgoti” stanovnika Karasmana pisao i Večernjak na svom portalu, i to krajem srpnja, pa je problem očigledno stigao do samog vrha Vodoopskrbe i odvodnje jer je samo tjedan dana poslije obitelj Borac pozvana na sastanak s direktorom Marinom Galijotom, a nedugo nakon toga pred dvorišta su stigli i bageri. U tjedan dana, koliko su otprilike trajali radovi, sve kuće u odvojku Karasmana dobile su priključak na gradsku kanalizaciju, a sad moraju još nabaviti potrebnu dodatnu opremu koja će otpadne vode “pogurati” uzbrdo do kolektora.

– Nabavit ćemo prepumpne pumpe, čija je funkcija upravo to, “tjeranje” tekućine uzbrdo. I problem je riješen – s oduševljenjem nam govori Marijan Borac. Priključenje na gradsku odvodnju za sve je stanovnike, njih dvadesetak, velika stvar.

– Pokušajte se staviti u moju poziciju, nama je ovo razlog za slavlje. Ne moramo više plaćati ispumpavanje septičke jame, a dođe li do jake kiše i zaprijete nam poplave, uvijek možemo sami pumpama potjerati vodu kamo treba. Ovo je nevjerojatna stvar – kaže Borac i pritom hvali veliki trud vijećnice Cvetković koja je, ističe, njihovom problemu posvetila daleko više vremena nego što bi to itko drugi učinio.

– Zvala je na sve strane, pojavljivala bi se na sastancima na koje nitko ne bi došao. A i Večernji je to uspješno dodatno pogurao – zaključuje Borac.