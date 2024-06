Školski praznici uz "Divlje ljeto" i "Genijalce iz prošlosti": Otkrivamo gdje u metropoli i okolici đaci mogu provoditi slobodne dane

Počeli su školski praznici, koji su i idealno vrijeme za đake da slobodno vrijeme ispune raznim aktivnostima te razvijaju svoje interese. Osim što su zabavne, edukativne, kreativne, filmske i sportske radionice pomažu u stjecanju znanja i vještina, a kako bismo školarcima olakšali odabir, provjerili smo što kulturni centri, udruge, muzeji... u metropoli i okolici ovoga ljeta nude.

Plivanje, tenis, atletika

Prije ili poslije odlaska na more učenici mogu uživati na bazenima Utrina, Iver, Svetice, Jelkovec, Šalata i Mladost. Sve radionice odvijaju se u sklopu programa "Odmorko" koji tradicionalno organizira gradski Školski športski savez, a traje sve do 30. kolovoza. U ponudi su i sportovi poput skvoša, triatlona, ragbija, sportskog penjanja i orijentacijskog trčanja, a djeca se mogu okušati i u tenisu, atletici, rukometu, odbojci na pijesku...

Vožnja kanuom i robotika

Jednotjedni kamp s bogatim sadržajem nudi Dječja sportska škola Balonko u više termina tijekom cijelog ljeta. U svakom su organizirane kreativne radionice i igranje društvenih igara, ali i tri izleta za kojih će djeca, među ostalim, posjetiti rudnik Zrinski, Medvednicu, Gornji grad, Muzej čokolade, pa čak i Tuheljske Toplice. Program uključuje brojne sportske aktivnosti kao što su mačevanje, vožnja kanuom, kuglanje, nogomet, stolni tenis, streličarstvo, boćanje, odbojka, frizbi, badminton i golf, a klinci mogu sudjelovati i u zmajarenju te radionicama robotike.

Avantura u ZOO-u

Zoološki vrt klincima omogućuje da uče o raznolikosti životinjskog svijeta tijekom petodnevna programa "Divlje ljeto". Namijenjen je đacima od završenog drugog do šestog razreda, održava se do kraja kolovoza po grupama od 10 do 24 učenika, a upoznavanje s načinom rada Zoološkog vrta i njegovim stanarima, pripravljanje poslastica za životinje, učenje o zaštiti prirode, sudjelovanje u ZOO laboratoriju te kreativnim i edukativnim igrama samo su neke od predviđenih aktivnosti.

Biciklizam i planinarenje

S ciljem razvoja motoričkih sposobnosti i poticanja na provođenje vremena u prirodi za djecu od šest do 14 godina organizira se Outdoor camp Sljeme. Naglasak je na brdskome biciklizmu čiji su poligoni prilagođeni dobi i sposobnosti polaznika, a sva je oprema osigurana. Dječji avanturistički duh zasigurno će probuditi i škola planinarenja i penjanja ili tečaj orijentacijskog kretanja i trčanja, a pruža se i prilika za vožnju zip-lineom, kao i nezaboravno iskustvo spavanja u šatorima pod zvijezdama.

Kreativci u Travnom

Kulturni centar Travno od 2. do 5. srpnja priređuje radionice na kojima će djeca moći pokazati svoj umjetnički talent. Među njima je i tečaj šivanja na kojem će se izrađivati trake za kosu i cvjetni topići od likre, ali i radionica nazvana "Tri ptice prijateljice" na kojoj će polaznici kreirati štapne lutke s motivima papige, sove i rode. Zainteresirani se također mogu upoznati s osnovama sviranja gitare ili se pridružiti radionici izrade ljigavaca, a sudjelovanje je besplatno.

Animacija u muzejskom hladu

Ovaj je tjedan u ljetnome kampu Etnografskoga muzeja posvećen animaciji. Radionice koje se organiziraju u sklopu programa "U muzejskom hladu I" namijenjene su djeci od 10 do 14 godina, a osim što se na njima uči o procesu nastanka animiranoga filma, pod vodstvom producentice Maše Udovičić i više kustosice Anastazije Petrović sudionici će osmisliti i kreirati svoje djelo. Koristit će se tehnike stop motion i cut-out animacije, a inspiraciju za temu filma pronaći će u uzbudljivim pričama o Etnografskom muzeju.

U ritmu i znanosti

Kvalitetno provesti slobodno vrijeme klinci mogu i u Centru za kulturu i obrazovanje Susedgrad, gdje se do 21. srpnja za djecu od šest do 14 godina organiziraju ljetni praznici "U ritmu i znanosti". Radionice su besplatne, a nude se, primjerice, "Znanost iza čiste vode" na kojoj će polaznici izrađivati i filtere te "Priča klice rotkvice" na kojoj će eksperimentima istraživati što je sve potrebno da izraste. Program uključuje i ciklus "Genijalci iz prošlosti" u kojemu će se baviti dostignućima slavnih znanstvenika, izumitelja i istraživača Nikole Kopernika, Leonarda da Vincija, Marka Pola i Nikole Tesle.

Gluma i lutkarstvo

Ljetne radionice glume, lutkarstva i plesa za djecu na repertoaru su kazališta Mala scena. Provode se u dvije skupine, ovisno o dobi, a obuhvaćaju i grupni i individualni pristup kako bi u pet radnih dana polaznici stekli što više znanja i vještina. Uz profesionalne glumce, plesače i animatore, skupine će raditi na svojim predstavama te izrađivati različite vrste lutaka.

Hokus-pokus u Gorici

Besplatne radionice za učenike od prvog do osmog razreda, a i jedna za predškolce, nude se u Centru za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica. Bilo da se želi zabaviti, upoznati nove prijatelje, pokazati svoje vještine ili naučiti neke nove, svatko u programu može pronaći nešto za sebe jer su na popisu likovna i dramska radionica, "Hobby art", "Hokus pokus", igre na otvorenom te "Ljetni mindfulness".

Kamp na ranču

Đaci avanturisti mogu se pridružiti i ljetnome kampu na JK Western Ranchu u Dugom Selu. Uz boravak u prirodi, jahanje te učenje o konjičkom sportu, brinut će se o životinjama na ranču, ponajviše o konjima, a u ponudi je nekoliko termina. Moguće je priključiti se vikend-kampu ili tjednoj verziji.

