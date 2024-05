Saniraju se kablovi na Ilici: Tramvaji danas obilaze uži centar Zagreba

​U četvrtak 16. svibnja, od 8.05 do 15.30 sati, zbog sanacije energetskog kabla, bit će obustavljen tramvajski promet llicom, od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićevom, Ulicom Franje Račkog, preko Zrinjevca, te Frankopanskom i Savskom sjeverno od Vodnikove.

Kako su javili iz ZET-a, tramvajske linije 1, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera. U nastavku donosimo detaljan raspored trasa.

Linija 1: Zapadni kolodvor - Jukićeva - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Borongaj

Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Sopot

Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Savska - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Šubićeva - Kvaternikov trg - Dubrava

Linija 13: Kvaternikov trg - Trg žrtava fašizma - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 14: Savski most - Savska - Vodnikova - Glavni Kolodvor - Draškovićeva - Mihaljevac

Linija 17: Prečko - Savska - Ulica grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Branimirova - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Borongaj

Iz ZET-a mole za razumijevanje, a mi podsjećamo da je u srijedu ujutro dva puta došlo do nestanka pogona na kablovima tramvajske mreže u centru grada, pa je promet bio obustavljen u oba smjera Savskom cestom, Ulicom grada Vukovara do Avenije Marina Držića, kao i Vodnikovom ulicom.

Podsjetimo i na neke druge izmjene u ZET-ovom prometu. Autobusna linija 160 (Savski most - Lipnica - Havidić Selo) će od četvrtka, 9. svibnja u 14 sati do očekivanog završetka radova na Lipničkoj cesti, u petak, 6. rujna, prometovati djelomično izmijenjenom trasom do i od okretišta Lipnica.

Zbog redovnog godišnjeg servisa, zagrebačka uspinjača neće prometovati od ponedjeljka, 13. svibnja do nedjelje, 26. svibnja. Za putovanje do Gornjeg grada, iz ZET-a savjetuju korištenje autobusnih linija 105 (Kaptol - Britanski trg) i 150 (Tuškanac garaža - Gornji grad - Trg bana Josipa Jelačića).