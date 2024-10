Donatorski koncert za zagrebačku školu koja je stradala u potresu: 'Nemamo adekvatan prostor'

Povodom Dana hrvatskog baleta, u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu u subotu od 10 sati održat će se Donatorski koncert za Školu za klasični balet u Zagrebu. Desetljećima središnje mjesto obrazovanja domaćih baletnih umjetnika, škola danas djeluje na više lokacija, nakon što je s Ilirskog trga iseljena zbog potresa. Zajedničkom inicijativom središnje nacionalne kazališne kuće i kompanije Mplus, inače glavnim sponzorom kazališta, pokrenuta je akcija podrške Školi uz koju će se tijekom studenog i prosinca provesti pozivna kampanja s ciljem prikupljanja dodatnih donacija.

– Naša škola centralna je obrazovna ustanova za područje baletne umjetnosti u Hrvatskoj, koja je iznjedrila brojne umjetnike, između ostalih nacionalnog prvaka Tomislava Petranovića, prvakinju baleta Ivu Vitić Gameiro te solisticu baleta Anamariju Marković, koji su trenutačni članovi ansambla Baleta HNK u Zagrebu. Tijekom zagrebačkog potresa, škola je stradala i otada nema adekvatni prostor, zbog čega je razvoj profesionalnih plesača znatno otežan – rekla je ravnateljica Martina Kralj i naglasila kako je baletna umjetnost deficitarno zanimanje u Hrvatskoj, s nikad manjim brojem domaćih umjetnika.

– Kako bismo mladim plesačima osigurali razvoj talenta i virtuoznosti u sigurnom i poticajnom okruženju te ukazali na stanje u domaćem baletu, uoči Dana hrvatskog baleta upravo smo učenicima Škole za klasični balet pružili priliku da održe svoj koncert na našoj pozornici, zajedno uz soliste i ansambl Baleta HNK u Zagrebu. Iako učenici Škole i inače u manjim ulogama nastupaju u našim predstavama, ovaj put glavna svjetla pozornice usmjerit ćemo upravo na njih. Uz osnivanje Baletnog studija u HNK u Zagrebu, ova akcija pridonijet će osnaživanju baletnoga nacionalnog korpusa – rekla je Iva Hraste Sočo, intendantica Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu.

Program će okupiti najmlađe učenike škole, koji će publiku upoznati s prvim baletnim koracima, nakon čega će se na pozornici održati i baletni class ansambla Baleta uz vodstvo baletne majstorice Mihaele Devald Roksandić. Na kraju ovoga kratkog programa plesači zagrebačkog Baleta Rizumu Tanaka i Yuho Yoshioka otplesat će Grand Pas de deux „Diana i Acteon“. Osim koncerta, HNK u Zagrebu uz pomoć svoga glavnog sponzora, domaće kompanije Mplus, provest će posebnu pozivnu kampanju, u sklopu koje će baletne pretplatnike zagrebačkoga HNK-a kontaktirati s ciljem prikupljanja dodatnih donacija za Školu za klasični balet u Zagrebu.

– U Mplusu, ali i cijeloj BOSQAR INVEST grupaciji, vjerujemo da umjetnost ima jedinstvenu moć inspirirati i povezati društvo. Predanost, disciplina i strast koju žive baletni plesači su odlike izvrsnosti koje i naša organizacija želi postići u svakom području. Zato je podrška ovom koncertu, koji je posvećen prikupljanju sredstava za baletnu školu, više od puke geste – to je ulaganje u budućnost hrvatske kulture – rekao je Darko Horvat, član Uprave društva M Plus Croatia i predsjednik Uprave BOSQAR d.d.-a. Ulaznice za koncert bit će dostupne u Školi za klasični balet, a moći će se i kupiti u atriju HNK-a u u subotu od 9 sati do početka koncerta.Uz to, posjetitelji će dodatno moći uplatiti donaciju za školu na poseban žiroračun otvoren u te svrhe.

