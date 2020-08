Šahtovi u Haulikovoj već se saniraju, a stanovnici kažu: Sad su se sjetili, pa to tako stoji godinama!

Niti 24 sata otkako je u javnost izašla informacija da su šahtovi u Haulikovoj ulici u centru grada "zakopani" asfaltom nakon obnove kolnika, počelo se raditi na sanaciji. Djelatnici Zagrebačkih cesta do 10 ujutro već su odrezali asfalt na jednom od šahotva i počeli betonirati oko njega. Izgleda da je medijska pažnja oko ove teme bila potrebna da bi radnike izvukla na teren, jer su šahtovi u takvom stanju otkako se obnavljala ulica, kažu njeni stanovnici, a to nije bilo baš tako nedavno.

- Ima tome oko dvije godine, a možda i više - kaže stanovnica Haulikove Gordana Čalić. Živi točno ispred šahta koji su jutros počeli sanirati, i kaže da se na njegovu sanaciju čeka već godinama.

- Ne znam što da vam kažem, u deset godina tri puta su orali i kopali kompletan asfalt da bi stavili jednu cijev, a nakon toga uredili asfalt. I vidite kakav je. To nema veze sa zdravom pameti - kaže Čalić. Izgleda kao mali problem ali u stvari je to jako opasno, dodaje, jer velike količine kiše u centru grada bez problema prouzroči poplavu.

- Meni je sve plivalo kad je bila ova velika poplava prije koji tjedan. Voda je iz šahta u haustoru šikljala van kao vodoskok. Srećom, na samoj ulici nije bilo problema, ali moglo je - kaže stanovnica Haulikove. Točna godina radova bila je 2016., potvrdio nam je predsjednik Mjesnog odbora "Kralj Petar Svačić" Goran Roje, a tada se radila obnova kolnika i pločnika u toj ulici. Tada je očito, kaže došlo do greške izvođača. No, ništa se po tom pitanju nije učinilo sve do prije dva tjedna, a i tada je stvar samo djelomično rješena.

- Gospodin Iveković koji stanuje u blizini javio nam je problem s jednim od šahtova, a mi smo javili nadležnima. Nekoliko dana kasnije došli su i izrezali beton na tom jednom šahtu i otišli. Tada nam je susjed javio da su i svi drugi šahtovi u istom stanju. Mi smo to proslijedili dalje na rješavanje, pa izgleda da su sad došli to sanirati - prepričava gospodin Roje. Problem sa šahtovima u centru grada ozbiljan je, kaže nam pak Marija Jakšan iz Preradovićeve, jer često dolazi do njihovog začepljenja. Ovo je samo jedan primjer, kaže, nebrige koja se provodi u njihovom čišćenju i održavanju.

- To je prešlo svaku mjeru i treba se nadzirati. Plaćamo iz naknada u računima za održavanje odvodnih kanala i čišćenje začepljenih šahtova, a ništa se ne radi. Kad su pale one velike kiše igrom slučaja moja je ulica ostala u dobrom stanju. Ali znate što se dogodilo s ostatkom grada - tvrdi Jakšan.